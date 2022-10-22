أزمة صحية تبعد بنزيمة عن لقاء ريال مدريد بإشبيلية

سيغيب مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة المتوج حديثا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن مباراة فريقه المقبلة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام إشبيلية في وقت لاحق (السبت 22-10-2022) بعد أن أعلن فريقه بطل إسبانيا وأوروبا أنه يعاني من إرهاق في عضلات الساق اليسرى.

وتوج بنزيمة الاثنين الماضي بجائزة الكرة الذهبية ليصبح أول فرنسي يتوج باللقب منذ تتويج زين الدين زيدان به في 1998.

وفي الموسم الحالي أحرز بنزيمة ستة أهداف لريال مدريد في 11 مباراة لعبها في جميع المنافسات حتى الآن.

وقال النادي الملكي في بيان “عقب خضوع كريم بنزيمة لفحوص واختبارات أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد اليوم تبين أنه يعاني من إرهاق العضلات في الساق اليسرى.

“وسنراقب عملية التعافي”.

وينفرد ريال مديد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 28 نقطة بعد أول 10 جولات من الموسم متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن الغريم الأكبر برشلونة الثاني.