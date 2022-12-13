أزمة عمر كمال تنتهي مقابل 50 ألف جنية.. اليكم التفاصيل

عاد اسم المطرب المصري عمر كمال الى الواجهة من جديد، بحيث صدر قرار يقضي بإيقاف كمال بسبب الحفلات التي أحياها خارج مصر، دون الرجوع إلى النقابة والحصول على إذن منها، فيما استمر التوقيف يوما واحدا فقط، قبل أن يتوجه إلى نقابة الموسيقيين من أجل الخضوع للتحقيق.

عمر كمال حضر إلى النقابة والتقى النقيب قبل أن يلتقط صورة بصحبته، ويعلن بعدها عن كونه يعمل ولا يعاني من إيقاف عن الغناء، دون أن يكشف أية أمور خاصة بالعقوبة.

ونشر عمر كمال صورته عبر “إنستغرام” بصحبة مصطفى كامل، وعلق عليها قائلا “الحمدلله أنا شغال وشغلي ماشي مش موقوف”، ليتلقى التهنئة من زملائه ومتابعيه، لكنه عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” نشر نفس الصورة ووجه من خلال تعليقه الشكر لنقابته والنقيب مصطفى كامل.

وكشفت النقابة عن العقوبة التي تم توقيعها على عمر كمال، حيث تم تغريمه مبلغ وقدره 50 ألف جنيه مصري، بسبب مخالفته للقرار، وهو ما رضخ إليه عمر كمال.

خاصة أن الغرامة تم تخفيضها من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف فقط، وقدم عمر كمال اعتذاره إلى النقابة وممثلها نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وهو ما راعته النقابة في العقوبة التي تم توقيعها عليه.

وفي جانب آخر، تستعد نقابة الموسيقيين لأزمة جديدة، بعدما أعلنت عن إيقاف عازف الأورج محمد عبد السلام، بسبب عدم حضوره إلى النقابة للاستماع إليه في الشكاوى المقدمة ضده.