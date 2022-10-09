أسئلة حول الاكتئاب الموسمي مع حلول الخريف‎…‎‏ متى تزور الطبيب؟

مع حلول فصل الخريف، قد تنتابك حالة من تقلب المزاج، ووهن القوة، يُعرِّف الطب النفسي هذه الحالة بـ “الاكتئاب الموسمي” أو ‏‏”الاضطراب العاطفي الموسمي”، والذي يظهر عادة في توقيتات معينة، ترتبط بفصول العام الأربعة‏‎.‎

وفي هذه الأجواء الخريفية، تُثار الأسئلة، حول طبيعة الاكتئاب الموسمي، وأعراضه، والأسباب التي تدفع بالأساس إلى ظهوره، وكذلك ‏متى تصبح الأعراض في مستوى من الخطورة، يستدعي زيارة الطبيب‎.‎

يقول استشاري العلاج النفسي وعلاج الإدمان عبد المحسن ديغم إنّ الاكتئاب الموسمي، هو اضطراب يصيب بعض الأشخاص نتيجة ‏خلل في الهرمونات، وقد يأتي في أي من فصول العام الأربعة، مثل الاكتئاب الخريفي والشتوي، وقد يظهر في فصلي الربيع ‏والصيف‎.‎

ويضيف ديغم لموقع “سكاي نيوز عربية” أنّه في أحيانٍ كثيرة قد يأتي الاكتئاب الموسمي في أوقات معينة لا ترتبط بفصول العام ‏الأربعة، مثل نوبات الاكتئاب التي تصيب المرأة أثناء الدورة الشهرية‎.‎

ويتابع: “الاكتئاب الموسمي ليس مرض اكتئاب، ولكنه مجرد نوبة، نستطيع وصفها بأنها حالة “اعتلال في المزاج”، قد يتحول لحالة ‏مرضية إذا استمرت الأعراض‎”.‎

وفي السياق، رصد موقع “مايو كلينيك” الطبي المتخصص أبرز أعراض الاكتئاب الموسمي، كالتالي‎:‎

‎• ‎الشعور بضعف الهمة والحزن والكآبة معظم اليوم، وذلك في كل يوم تقريباً‎.‎

‎• ‎فقدان الشغف بممارسة الأنشطة التي طالما كنت تستمتع بها‎.‎

‎• ‎الشعور بالفتور والكسل‎.‎

‎• ‎مواجهة مشاكل متعلقة بالنوم لفترات طويلة‎.‎

‎• ‎الرغبة الملحة في تناول الكربوهيدرات والإفراط في الأكل وزيادة الوزن‎.‎

‎• ‎الشعور باليأس أو انعدام القيمة أو الإحساس بالذنب‎.‎

‎• ‎فقدان الرغبة في الحياة‎.‎

‎• ‎صعوبة التركيز‎.‎

متى تزور الطبيب؟

يقول استشاري العلاج النفسي وعلاج الإدمان إنّ أعراض الاكتئاب الموسمي قد تستمر أحياناً لعدة أيام ثم تختفي، لكن في حالة ‏استمرارها لمدة أكثر من ١٥ يوم، فيجب على المريض زيارة الطبيب‎.‎

وينصح ديغم بعدم الاستسلام للمزاج المعتل، لأنه يتسلل للأشخاص تدريجياً، إذ يبدأ بالتوقف عن ممارسة أنشطة إيجابية، مثل‎:‎

‎• ‎التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية

‎• ‎التغيب عن العمل

‎• ‎الميل للعزلة

ويشدد استشاري العلاج النفسي وعلاج الإدمان على ضرورة مقاومة هذه الأعراض حتى لا تتحول الأعراض إلى حالة مرضية، ‏تتطلب الخضوع لبرنامج علاج‎.‎