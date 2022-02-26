أسامة الرحباني وهبة طوجي ينسحبان من حفل في دمشق

بعد مدة على إعلان حفل الفنانة اللبنانية هبة طوجي برفقة الموسيقي أسامة الرحباني بدار الأوبرا بالعاصمة السورية أعلن اليوم انسحابهما من الحفل الذي كان من المقرر إقامته بـ9 و10 مارس.

وحسب بيان خاص بمنسقي الحفل: “تم مسبقا التنسيق والتفاهم مع الفنانة هبة طوجي والفنان أسامة الرحباني وتم تحديد يومي 9 و10 من شهر مارس المقبل موعدا رسميا للحفلين في دار الأوبرا بدمشق، وبدأ كل من “طوجي والرحباني” نشر بوسترات دعائية للحفل عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدورنا أعلنا أيضا عن إقامة الحفل بناء على التنسيق والتفاهم المسبق بيننا”.

وأضاف البيان: “على ضوء ذلك بدأنا العمل على تجهيز كل ما يلزم لإنجاح الحفل من ترتيبات وتجهيزات فنية ولوجستية، وتم أيضا الاتفاق مع أهم الجهات في سوريا لتكون راعية للحفل، وبعد كل ذلك ومع قرابة نفاد بطاقات دخول الحفلين المتفق عليهما تفاجأنا بقرار كل من طوجي والرحباني بالانسحاب من الحفل من دون أسباب واضحة ومقنعة”.

وختم البيان بالالتزام بـ”إعادة ثمن البطاقات المباعة كاملا من دون أي تأخير وذلك اعتبارا من صباح يوم الأحد 27 فبراير 2022، وذلك في دار الأوبرا بدمشق”.