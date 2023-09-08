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أسبوع نيويورك للموضة.. من هم أبرز الغائبين والحاضرين؟

منذ ساعة واحدة
من عرض أولا جونسون لخريف 2023

من عرض أولا جونسون لخريف 2023

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بمشاركة حوالي 80 مصممًا، انطلق أسبوع نيويورك للموضة على أن يستمر حتى 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث يشهد عودة دار Ralph Lauren إلى كنفه، بعد غياب استمرّ ثلاثة مواسم.

هذا وستكون الانطلاقة الفعلية لعروض هذا الأسبوع بعد ظهر اليوم الجمعة، مع عرض علامة Helmut Lang بعد انضمام المصمم بيتر دو مؤخرًا كمدير إبداعي إلى فريق عملها.

من عرض كارولينا هيريرا لخريف وشتاء 2023

من عرض كارولينا هيريرا لخريف وشتاء 2023

وكانت سبقتها أمس الخميس، احتفالات دار Coach بمرور 10 أعوام على تعاونها مع مديرها الإبداعي ستيوارت فيفرز ومسابقة سوبريما للتصميم. أما أبرز الأسماء الكبيرة الغائبة عن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة الخاصة بربيع وصيف 2024 فتعود للمصممين كالفين كلاين، وتومي هيلفيغر، ومارك جايكوبز.

من عرض بروينزا سكولر للخريف والشتاء المقبلين

من عرض بروينزا سكولر للخريف والشتاء المقبلين

حضور واسع

تتضمن قائمة أبرز المشاركين بهذا الأسبوع أسماءً عديدة نذكر منها علامات: Carolina Herrera، وAltuzarra، وAnna Sui، وChristian Siriano، وCos، وDion Lee، وGabriela Hearst، وJason Wu، وKhaite، وMichael Kors، وPrabal Gurung، وProenza Schouler، وTory Burch، وUlla Johnson.

وقد صرّح ستيفن كولب الذي يشغل منصب المدير العام لمجلس مصممي الأزياء الأميركيين، أن البرنامج الرسمي لأسبوع نيويورك للموضة سيقدّم هذا الموسم أفضل ما في الموضة الأميركيّة الناشئة والراسخة على السواء، وهو أعرب عن سعادة المجلس بعودة عروض Ralph Lauren، وJonathan Cohen، و3.1 Phillip Lim إلى روزنامته مما يزيد زخماً على فعاليات هذا الحدث.

من عرض كريستيان سيريانو للخريف والشتاء المقبلين

من عرض كريستيان سيريانو للخريف والشتاء المقبلين

يلحظ البرنامج الرسمي لهذا الأسبوع مشاركة 71 مصممًا بالإضافة إلى تقديم عدد من المجموعات بالصيغة الرقميّة وعدة عروض خاصة وفق مواعيد تحدّد في حينها، وسيتضمّن البرنامج أيضًا تقديم مجموعات لمصممين ناشئين لفتوا أنظار الجمهور والنُقّاد.

يُشكّل أسبوع نيويورك للموضة جزءًا لا يتجزأ من ثقافة مدينة نيويورك النابضة بالحياة والمعروفة بحبها للتجدّد والابتكار، ومن المنتظر أن تُقام معظم العروض كالعادة في منهاتن على أن يتمّ نقلها افتراضياً عبر منصّة Runway360 التي تُعتبر الواجهة الرقميّة لمجلس مصممي الأزياء الأميركيين.

من عرض رودارتي للخريف والشتاء المقبلين

من عرض رودارتي للخريف والشتاء المقبلين

وكان هذا المجلس تأسس في العام 1962 ويضمّ حاليًا 458 عضوًا من أبرز المصممين الأميركيين في مجالات الأزياء، والمجوهرات، والأكسسوارات.

من عرض برابال غورونغ للخريف والشتاء المقبلين

من عرض برابال غورونغ للخريف والشتاء المقبلين

    المصدر :
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