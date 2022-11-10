أستراليا تبلغ قبل نهائي كأس بيلي جين كينج للتنس وكندا تتفوق على إيطاليا

أصبحت أستراليا أول فريق يبلغ قبل نهائي كأس بيلي جان كينج للتنس بعد أن تغلبت على بلجيكا اليوم الخميس، بينما فازت كندا على إيطاليا لتضرب موعدا مع سويسرا في مواجهة حاسمة.

وتغلبت ستورم ساندرز على أليسون فان أويتفانك 6-2 و6-2 وعدلت أيلا تومليانوفيتش تراجعها بمجموعة وكسر للارسال قبل انسحاب إليسه ميرتنز بعد إصابتها وهي متأخرة 4-6 و6-4 و3-صفر لتحقق أستراليا فوزها الثاني في المجموعة الثانية بعد تغلبها على سلوفاكيا في المباراة الافتتاحية.

وعادت ساندرز إلى الملعب وتعاونت مع سمانثا ستوسور، لتتغلب على يسالين بونافنتور وكيرستن فليبكنز 6-4 و6-3 لتكمل انتصارا كاسحا لأستراليا.

كما فازت كندا بنتيجة 3-صفر على إيطاليا بعد أن حققت بيانكا أندريسكو وليلى فرنانديز انتصارين رائعين في الفردي ما ساعد كندا على بدء حملتها في البطولة بشكل مثالي.

وقلبت أندريسكو تأخرها 5-2 في المجموعة الأولى وعدلت تأخرها بنتيجة 2-صفر في المجموعة الثانية لتهزم إليزابيتا كوتشياريتو 7-6 و6-3 بينما سحقت فرنانديز منافستها مارتينا تريفيزان 6-صفر و6-صفر في 44 دقيقة فقط.

وحملت فرنانديز هذا الزخم في الزوجي، حيث انضمت إلى جابرييلا دابروفسكي في الفوز على لوتشيا برونزيتي وجاسمين باوليني 6-1 و6-1.

وستلتقي كندا مع سويسرا، التي اكتسحت إيطاليا 3-صفر أمس الأربعاء، في آخر مباراة بالمجموعة الأولى غدا الجمعة على أن يتأهل الفائز إلى الدور قبل النهائي.

وستلعب إسبانيا مع بريطانيا في المجموعة الثالثة بينما ستلعب جمهورية التشيك مع بولندا في المجموعة الرابعة في وقت لاحق اليوم الخميس.