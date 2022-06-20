أسترالي يسجّل رقماً قياسيّاً بتمرين الضغط في ساعة واحدة! (فيديو)

حقّق الأسترالي “دانييل سكالي” رقمه القياسي الثاني في موسوعة غينيس العالمية بعدما نجح في إكمال 3182 تمرين ضغط خلال ساعة واحدة فحسب.

وفي التّفاصيل، أعلنت موسوعة غينيس أنّ سكالي الذي كان قد حطّم في السّابق رقماً قياسيّاً لأطول بلانك، تمكّن من جديد من تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد تمارين ضغط في ساعة واحدة.

وقد تخطّى سكالي الرقم القياسي الأسبق الذي سجّله جاراد يونغ والذي بلغ 3054 تمرين ضغط في ساعة واحدة عام 2021.

في السياق، قال سكالي إنّه حارب الأوجاع التي لازمته منذ أن كسر ذراعه بعمر الـ12 سنة، وتمكّن من استجماع قواه لتحقيق هذا الرقم القياسي في غينيس.