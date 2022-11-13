أستون فيلا يواصل الانتفاضة في الدوري الإنجليزي

واصل أستون فيلا انتفاضته الرائعة مع مدربه الجديد أوناي إيمري وقلب تأخره إلى فوز 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وحقق فيلا انتصاره الأول خارج أرضه خلال الموسم الجاري بفضل ثنائية داني إنجس، ليصعد إلى المركز 12 برصيد 18 نقطة من 15 مباراة، بينما يأتي برايتون سابعا وله 22 نقطة من 14 مباراة.

وكان فيلا قد فاز 3-1 على مانشستر يونايتد في الجولة الماضية في مباراته الأولى مع مدربه الإسباني إيمري بعد تعيينه خلفا لمدربه السابق ستيفن جيرارد.

وتقدم برايتون بهدف مبكر في أول دقيقة بواسطة الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بعد تمريرة قصيرة من إميليانو مارتينيز حارس فيلا إلى زميله دوجلاس لويز.

وجاء هدف برايتون بعد مرور 49 ثانية فقط من البداية، وهو الأسرع في تاريخ النادي في الدوري الممتاز.

وأدرك إنجس التعادل من ركلة جزاء بعد خطأ من لويس دانك ضد جون مكجين لاعب فيلا في الدقيقة 20.

وعوض لويز الخطأ وأرسل الكرة إلى إنجس الذي راوغ أحد منافسيه وسدد كرة أبدلت اتجاهها ودخلت المرمى ببطء في الدقيقة 54.

وسيطر برايتون على اللعب وأهدر سلسلة من الفرص وطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة بين لوكا ديني وسولي مارش لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.