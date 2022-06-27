أسرار استخدام الكاتشب في تنظيف المنزل.. اليكم التفاصيل

تتنوّع استخدامات الكاتشب في أعمال تنظيف المنزل، والاستخدامات التي قد لا تخطر على بال كثيرات أنه يستخدم في تنظيف المنزل.

استخدامات منزليّة للكاتشب في أعمال التنظيف :

الكاتشب يعيد اللمعان إلى أواني المائدة المصنوعة من الستاينلس ستيل

تلميع الأواني النحاس:

تُطلى الأواني المصنوعة من النحاس بالكاتشب، مع إيداعها مغطّاة بالصلصة لأطول وقت ممكن، ثمّ، تمسح الأواني بوساطة مناديل المطبخ الماصّة، قبل شطفها بالماء، في هذا الإطار، يبدو الكاتشب فعّالًا على غرار مزيج عصير الليمون بالملح المعروف.

تنظيف الأواني الستاينلس ستيل:

يساعد الكاتشب في تنظيف الأواني المصنوعة من مادة الستاينلس ستيل، وذلك بعد دهنها بالصلصة، والانتظار لأطول وقت ممكن قبل المسح بالمناديل، فالشطف.

تنظيف الأواني المصنوعة من الحديد الزهر:

تُصاب الأواني والمقالي المصنوعة من الحديد الزهر ببقع الصدأ، مع مرور الوقت، لذا يمكن تطبيق الكاتشب عليها، وإيداعها مطليّة به لوقت طويل، قبل المسح.

تلميع الفضّة:

يخبو لمعان الفضة بعد مرور الوقت؛ لذا يحب نقع الأواني المصنوعة من المادة الثمينة المذكورة بالكاتشب، مع استخدام فرشاة أسنان قديمة في الفرك، قبل الشطف، لاستعادة اللمعان.

أسهل طريقة لتلميع المجوهرات الذهبية

للتخلّص من البقع عن أواني الطهي، يفيد استخدام الكاتشب :

إزالة الصدأ من الأثاث:

يُصاب الأثاث بالصدأ في كثير من الأحيان، لذا يكون الكاتشب المنقذ الوحيد الذي يمكنه إعطاء النتائج الجيدة، في هذا الإطار. تفرك المناطق المصابة بـ”الصلصة الحمراء”، مع إيداعها مطليّة بها لبعض الوقت، قبل ترطيب فوطة من القماش بالماء لغرض الشطف، فتجفيف الأثاث بوساطة فوطة جافة. أمّا في حالة البقع الأكثر صعوبةً، فإن مسحوق صود الخبز الممزوج بالماء يطبق على المناطق المُصابة، ثمّ ينزع بعد مرور بعض الوقت، فيستخدم الكاتشب.

– تنظيف الأواني :

استخدامات غير معهودة للكاتشب في شؤون تنظيف المنزل

في مواجهة الأطعمة العالقة بالأواني، يفيد قبل الشطف، غمر القطع المذكورة بالكاتشب، مع إيداعها طوال الليل، قبل جليها بسهولة وفق الطريقة المعتادة، من جهةٍ ثانيةٍ، الكاتشب مستخدم في تلميع السيّارة؛ بعد غسل الأخيرة، يطبّق الكاتشب على قطعة قماش ناعمة بدلًا من الشمع، لمسح السطح الخارجي للمركبة.