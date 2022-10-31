الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
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أسرار ومواقف جريئة.. ترقبوا برنامج "ألبوم حياتي" في موسمه الجديد

منذ 35 دقيقة
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يعود برنامج ألبوم حياتي الحواري في موسمه الجديد والذي تقدّمه الإعلامية ديانا فاخوري… بأسلوبها الهادئ والرصين، تنتزع ديانا من ضيوفها أسرارا ومواقف جريئة.

على مدى أكثر من ساعة، تعرض ديانا على ضيوفها أكثر من خمس عشرة صورة من ألبوم حياتهم، بدءاً من الطفولة، مرورا بالزواج ، وبأهم النجاحات والخيبات في حياتهم حتى الوصول إلى الصداقات والخصومات والعداوات، وتكون خاتمة كل حلقة من البرنامج عنوانًا يطلقه الضيف أو الضيفة على ألبوم حياته.

يتنقَّل الضيف بين الصور التي تشكِّل مسار حياته حتى اليوم.

ضيف الحلقة الأولى من الموسم الجديد النائب مروان حماده :أسرار تروى للمرّة الأولى :
علاقته بكمال جنبلاط ثم وليد جنبلاط ثم تيمور جنبلاط .
ماذا قال لهم حافظ الأسد عن بشير الجميل ؟ ما الفرق بين حافظ الأسد وبشار الاسد ؟ من حاول اغتياله وارسل سيارة مفخخة وما دور الرئيس امين جميل؟ وغيرها من الاسرار التي تكشف لاول مرة.

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