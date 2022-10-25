أسطورة آرسنال: رونالدو مغرور وزملاؤه يريدون رحيله

قال الفرنسي “إيمانويل بيتي”، نجم تشيلسي وآرسنال السابق، إنّ لاعبي مانشستر يونايتد يرغبون في رحيل النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” عن الفريق.

وتراجع دور رونالدو مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، ولم يعد هناك اعتماد عليه بشكل أساسي، ما دفعه لمغادرة الملعب خلال مواجهة فريقه أمام توتنهام، ليقرر المدرب “إيريك تين هاغ” استبعاده من لقاء تشيلسي.

وقال بيتي، في تصريحات نقلتها صحيفة “مترو” البريطانية: “إنه يتعب الجميع، المشجعين وزملائه في الفريق”، مضيفًا “إنهم لا يريدونه بعد الآن في غرفة خلع الملابس، إنه يلوث الجميع كثيرًا”.

كما اعتبر أنّ “لديه مسيرة استثنائية، لكن سلوكه فردي للغاية”، قائلًا: “هو لا يحب ما يمر به مع ناديه، ولا يمكنه تحمل مدربه تين هاغ بعد الآن، وهو ما دفعه لعدم احترام دوره كلاعب داخل الفريق”.

وختم: “لم يعد نفس اللاعب، لقد تم تخفيض راتبه، وتراجع تصنيفه، ومع ذلك فهو مغرور جدًا، ولا يمكن الدفاع عنه”.