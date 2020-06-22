أسطورة المصارعة الحرة الأميركية مارك كالاواي أو “أندرتيكر” يعلن اعتزاله

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أعلن أسطورة المصارعة الحرة الأميركية مارك كالاواي اعتزاله هذه الرياضة نهيائياً.

وصدم مارك كالاواي أسطورة المصارعة الحرة الأميركية المعروف باسم “أندرتيكر” محبيّه، بإعلانه عن اعتزاله هذه الرياضة نهائياً.

فقدّ غرّد نجم المصارعة البالغ من العمر 55 عاماً، معلناً عن قراره بإنهاء مسيرته داخل الحلبة خلال الجزء الخامس والأخير من برنامجه الوثائقي “Undertaker: The Last Ride” أندرتيكر: الجولة الأخيرة المذاع على شبكة “WWE”.

وكتب: “لا يمكنك أبداً تقدير طول الطريق إلى أن تقود حتى النهاية”.

وعاد حساب WWE الرسمي وأكّد خبر الإعتزال داعياً الجمهور إلى الحديث عن ذكرياتهم مع كالاواي عبر هاشتاغ Thankyoutaker.

وقد بدأ “أندرتيكر” مسيرته المهنية في المصارعة عام 1987 وشارك لأول مرة في WWE بعد ثلاث سنوات فقط.

وبذلك يفقد، اتحاد “دبليو دبليو إي” واحدا من أشهر المصارعين، الذي مارسوا رياضة المصارعة الحرة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

يذكر أن مارك ويليام كالاوي ولد في 24 آذار 1965 في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، وكان يشارك في عروض السماك داون والراو في اتحاد المصارعة للمحترفين “دبليو دبليو إي” ويعتبر أفضل مصارع بالتاريخ.

وبدأ “أندرتيكر” مسيرته في المصارعة في اتحاد “يو إس دبليو آيه” عام 1984، وانضم بعد ذلك إلى اتحاد بطولة العالم للمصارعة “دبليو سي دبليو” عام 1989.

وفي عام 1990 لم يجدد اتحاد بطولة العالم للمصارعة عقده مع “أندرتيكر”، ثم في نوفمبر من نفس العام انضم إلى اتحاد “دبليو دبليو إف” الذي تغير لاحقا إلى “دبليو دبليو إي”، حيث يعتبر “الرجل الميت” أحد أكبر مصارعي الاتحاد، وهو المصارع الوحيد الذي ظهر في أول حلقة من راو.