أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يهنئ ميسي

هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الذى يعتبره الكثيرون أفضل لاعب فى التاريخ، المهاجم الأرجنتينى ليونيل ميسى بعد فوزه بالكرة الذهبية السابعة فى مسيرته.

وكتب اللاعب السابق الذي توج بالمونديال 3 مرات (1958 و1962 و1970) عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”: “التهاني إلى ليو ميسي على كرة ذهبية أخرى. إنه بلا شك تكريم عادل لموهبة فريدة”.

وتوج الأرجنتيني، نجم باريس سان جيرمان، بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة، في حفل أقيم أمس الاثنين في باريس، للمرة الثانية على التوالي وللمرة السابعة في تاريخه على مسرح “دو شاتليه” في باريس..

وتفوق نجم الـ”بي إس جي” في التصويت على البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني) والإيطالي جورجينيو (تشيلسي الإنجليزي).

وأحرز ميسي 38 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة بقميص برشلونة الموسم الماضي وقاد الفريق إلى لقب كأس الملك والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

كما عزز اللاعب البالغ 34 عاما هذا النجاح مع العملاق الكتالوني من خلال قيادة منتخب بلاده إلى لقب كوبا أمريكا، وهو أول لقب دولي كبير للأرجنتين منذ 28 عاما.