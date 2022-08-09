أسطورة مانشستر يونايتد يوجّه للنادي نصيحةً بشأن مستقبل رونالدو

وجّه المدافع الأسطوري لمانشستر يونايتد، الدولي الإنكليزي السابق “ريو فرديناند”، نصيحةً لإدارة “الشياطين الحمر” بعدم السماح للبرتغالي “كريستيانو رونالدو” بالرحيل عن الفريق في الوقت الحالي.

ويرى فرديناند، زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، أنه يجب على الإدارة التمسك بالمهاجم البرتغالي رغم رغبته في الرحيل، بسبب عدد الأهداف التي سجلها في الموسم الماضي، وعدم امتلاك الفريق لأي شخص آخر يمكنه مضاهاة هذه الأرقام.

وفي حديثه عبر “البودكاست” الخاص به، والذي نقلته صحيفة “ديلي ميل” الإنكليزية، في أعقاب هزيمة مانشستر يونايتد على أرضه أمام برايتون، دافع فرديناند عن رونالدو، قبل أن يجادل بأن النادي لن يسمح له بالرحيل في الوقت الحالي.

في البداية، تحدّث قائد مانشستر يونايتد السابق عن جلوس رونالدو على دكة البدلاء في لقاء برايتون، قبل إقحامه في الشوط الثاني.

وقال فرديناند: “بالنسبة إلى اللاعب، فإن أسوأ شيء يمكن أن يحدث له هو الجلوس على مقاعد البدلاء والدخول إلى المباراة”.

وأضاف: “كان يجب أن يبدأ رونالدو المباراة ويقول له المدرب لديك 45 دقيقة لتقوم فيها بما تجيده، لديه خبرة كافية ليحكم بنفسه على المباراة”.

كذلك، لفت الى أن “مانشستر يونايتد لا يمكن أن يسمح له بالرحيل الآن”، متسائلًا ” أين سيجدون لاعبًا يسجّل 24 هدفا (في الموسم الواحد)؟”، كما شدد على أنه “يجب أن يقولوا له لا توجد محادثات، أنت لن تذهب إلى أي مكان”.

ويعيش رونالدو فترة عصيبة مع مانشستر يونايتد منذ أن أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن “أولد ترافورد”، لكن إدارة يونايتد رفضت تلبية طلبه وتصرّ على استمراره مع الفريق حتى نهاية عقده صيف العام المقبل.