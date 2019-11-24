أسكتلندي فاز بجائزة فاشترى ناديه المفضل وهذا ما سيفعله

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انتهى مواطن أسكتلندي من إجراءات شراء ناديه المفضل بعد فوزه بجائزة يانصيب يورمليونز، وقد اشترى معظم أسهم النادي وملكية الأرض التي يقام عليها ملعبه.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، سيعيد كولن وير، المشجع المخضرم لكرة القدم الأسكتلندية، عائدية الأرض إلى نادي باتريك ثيسل الذي يلعب في الدوري الأسكتلندي الممتاز.

ويخطط وير لإهداء ملكيته إلى مشجعي النادي في العام المقبل، وستوزع حصته البالغة 55 في المئة من أسهم النادي على مجموعة من مشجعي النادي يجري إعدادها وفق نموذج “ويل سوسيتي” في مذرويل.

وسيتم نقل الأسهم المجاني هذا في موعد “لا يتجاوز الـ30 من شهر مارس/آذار 2020”.

وقد استثمر وير نحو مليونين ونصف المليون من مجموع الـ161 مليون جنيه إسترليني التي ربحها في اليانصيب في عام 2011 في نادي غلاسكو وقدم سابقا مبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني لإنشاء أرضية جديدة للتدريب.

بيد أنه سحب دعمه في أغسطس/آب ملمحا إلى “شكوك” اكتنفت عملية شراء النادي من تجمع استثماري أجنبي.

وسيُشكل مجلس مؤقت “من رجال أعمال ذوي خبرة وممثلين عن المشجعين” بينما تُشكل مجموعة عمل بشكل مشترك من هيئة أمناء النادي ومنظمات “ثيسل فور إيفر” لتشكيل هيئة تتسلم ملكية الأسهم.

واشترى وير الأرض من هيئة “فيرهيل دفلوبمينت”، وتشمل أرض الملعب الرئيسية والأرض التي أقيمت عليها شرفات المقاعد، وستعود ملكيتها بالكامل إلى النادي بعد 10 سنوات بموجب بنود الصفقة.

وقال في بيان “لقد زرعت منظمة (ثيسل فور إيفر) في ذهني فكرة ملكية المشجعين للنادي بوصفها خيارا حقيقيا”.

وأضاف “بيد أن كل ذلك حدث بشكل أسرع مما يمكن للمرء توقعه. لذلك منحت فترة ثلاثة إلى أربعة أشهر للمشجعين لإعداد كل شيء قبل تسلمهم أسهم النادي”.

وأكمل “يريدون أن يتم كل شيء بشكل صحيح وأنا أريد التأكد من وجود بنية تسمح بانتقال ملكية سلس عندما يتم تفعيل الكيان الجديد. هذا التزام مالي كبير من جانبي لأن المالكين من المشجعين لا يحتاجون لدفع أي فلس، ولكنني أؤمن أن ذلك سيعطي المشجعين المالكين أفضل انطلاقة ممكنة”.