أسهم اﻷسواق الأوروبية تغلق على أعلى مستوى لها في عامين

أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع بأكثر من 1.0 بالمئة، اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين.

وأتى هذا اﻹعلاق مدعومًا بنتائج فصلية إيجابية من مجموعة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة وشركة ريمي كوانترو الفرنسية للمشروبات الكحولية، بينما يقيم المتعاملون احتمالات خفض أسعار الفائدة، بعد يوم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.1 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته في عامين وبزيادة أسبوعية 3.1 بالمئة.

كما قفز سهم إل.في.إم.إتش 12.8 بالمئة بعد أن سجلت أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم زيادة 10 بالمئة في مبيعات الربع الرابع مدفوعة بالطلب القوي خاصة من المشترين الصينيين.

ورفع السهم مؤشر السلع الشخصية والمنزلية 5.2 بالمئة ليقود الارتفاعات على مستوى القطاعات.

ويذكر أن سهم ريمي كوانترو كان أيضا من بين الأسهم الأفضل أداء، إذ ارتفع 13.3 في المئة بعد أن سجلت شركة صناعة المشروبات الكحولية الفرنسية انخفاضا أقل قليلا من المتوقع في مبيعات الربع الثالث.

كما ارتفع المؤشر الذي يضم أكبر عشر شركات أوروبية للسلع الفاخرة 6.7 بالمئة لترتفع القيمة السوقية للشركات اليوم الجمعة بنحو 70 مليار دولار.

وصعد سهم ريمي كوانترو 15.2 بالمئة بعدما انخفضت مبيعات شركة صناعة المشروبات الكحولية الفرنسية قليلا عن المتوقع في مبيعات الربع الثالث.

وكذلك ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي، الذي يضم كلا السهمين، ليحقق مكاسب 1.3 في المئة ويتفوق على البورصات الإقليمية الأخرى.

وارتفع أيضا مؤشر أسهم شركات الرعاية الصحية الكبرى 1.3 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم لونزا السويسرية 14.4 بالمئة بعدما تجاوزت شركة تصنيع الأدوية توقعات المبيعات والأرباح في نتائج العام الماضي.

وحققت السوق الأوروبية أفضل أداء أسبوعي منذ 12 أسبوعا بفضل سلسلة النتائج القوية التي أعلنتها الشركات الأسبوع الجاري والميل الحذر إلى التيسير النقدي في تصريحات البنك المركزي الأوروبي.

كما أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي بلغ أربعة بالمئة أمس الخميس وأكد من جديد التزامه بمحاربة التضخم حتى مع اقتراب الوقت المناسب للبدء في تخفيف تكاليف الاقتراض.

ويشار إلى أنه وعلى الرغم من تراجع البنك المركزي عن التخفيضات “السابقة لأوانها” لأسعار الفائدة، فإن المتعاملين يتوقعون الآن خفضا بنحو 140 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعا من حوالي 130 نقطة أساس في اليوم السابق.