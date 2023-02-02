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أسينسيو وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لانتصار كبير على بلنسية

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 3 - فبراير - 2023 1:15 صباحًا
فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور

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سجل ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور هدفين في الشوط الثاني ليحقق ريال مدريد فوزا كبيرا 2-صفر على بلنسية المتعثر في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم (الخميس 2-2-2023) حيث أنهى الفريق الزائر المباراة بعشرة لاعبين.

وتم طرد جابرييل باوليستا مدافع بلنسية ببطاقة حمراء مباشرة قبل 18 دقيقة على نهاية زمن اللقاء بعد التحام عنيف ضد فينيسيوس كاد أن يتسبب في اندلاع مشاجرة بين اللاعبين على أرض الملعب.

وجمع ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني 45 نقطة في المركز الثاني بالترتيب بفارق خمس نقاط خلف برشلونة المتصدر. ويمر بلنسية، الذي استغنى عن خدمات مدربه جينارو جاتوسو، بسلسلة مؤلفة من خمس مباريات متتالية دون انتصار ويحتل المركز 14 برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وسجل ريال هدفين في دقيقتين، جاء الأول بتسديدة رائعة من أسينسيو سكنت في الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 52 تبعتها تسجيل فينيسيوس لهدف من مسافة قريبة منهيا هجمة مرتدة سريعة وخاطفة.

وسيطر ريال على بقية المباراة ضد منافسه الذي ظهر إحباطه من خلال الالتحام المتهور من باوليستا ضد فينيسيوس.

وقال تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لمنصة دازن “نحن بحاجة لحماية فينيسيوس.

“إنه لاعب سريع للغاية ومفعم بالحيوية ويستخدم الكثير من المراوغة. المدافعون لا يحبون ذلك. يشعرون أنهم يتعرضون للاستفزاز، لكنها طريقته في اللعب.

“أنا سعيد لأن حكم مباراة اليوم كان لديه الشجاعة لإظهار البطاقة الحمراء لأنه تدخل بدون الكرة ولا طائل منه. ليس فقط من أجل فيني، ولكن لأجل أي لاعب آخر”.

    المصدر :
  • رويترز

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