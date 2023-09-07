أشرس شخص على وجه الأرض.. الأنظار تتجه نحو موسم الرياض 2023

يعقد (الخميس 7-9-2023) في العاصمة البريطانية لندن مؤتمر صحفي للنزال التاريخي الذي سيكون بتاريخ 28 اكتوبر 2023، والذي سيجمع عمالقة الوزن الثقيل “تايسون فيوري” و “فرانسيس إنغانو”، لمعرفة من هو أشرس شخص على وجه الأرض.

وتتجه أنظار العالم صوب العاصمة السعودية الرياض في 28 أكتوبر المقبل، إلى النزال الممثير بين تايسون فيوري، بطل العالم للوزن الثقيل وفرانسيس إنغانو، البطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل، في مواجهة مُثيرة بين العملاقين، تُعد من أغنى المواجهات في التاريخ لمعرفة من هو “أشرس رجل على وجه الأرض” وفقًا للقواعد الرسمية للملاكمة الاحترافية، وذلك تزامناً مع افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة.

وتحتضن الرياض إحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء، منذ انطلاق موسم الرياض في عام 2019.