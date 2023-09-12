أشرف عبد الباقي يحتفل بعيده الـ 60.. ويعلق: ٦٠ رقم يخض

أحتفل الفنان أشرف عبد الباقي، الإثنين، بعيد ميلاده الـ 60 فهو من مواليد 11 سبتمبر 1963.

ونشر أشرف عبد الباقي، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، فيديو لمجموعة من أعماله الفنية وعلق عليها كاتباً: “بقيت ٦٠ النهاردة عيد ميلادي وبالرغم إن ٦٠ رقم يخض بس ما اتخضتش ولا حاجة ربنا يكملها معانا جميعا بالصحة والستر”.

وتخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة، ومع فرق الهواة، ومثل في حوالي 80 مسرحية بين عامي 1979 و 1984.

اكتشفه المخرج هاني مطاوع في مسرحية خشب الورد وكان أثناء ذلك يعمل في المقاولات من خلال مصنعه الذي تخصص في أعمال الديكورات والألومنيوم، قدمه رأفت الميهي في السينما، وعندما اتجه إلى التمثيل قرر أن يغلق المصنع، من أشهر مسرحياته باللو، شبورة، بشويش، لما بابا ينام، رد قرضي، من أهم المسلسلات حضرة المحترم، يوميات زوج معاصر وراجل وست ستات.

وحقق شهرة كبيرة وواسعة في سلسلة مسرحيات تياترو مصر الذي جذبت الملايين لمشاهدتها ليتم عرض موسمين على شبكة تليفزيون الحياة المصرية لكن قيل أنه حدث خلاف مع شركة الإنتاج (فيردي) ليتعاقد مع قناة إم بي سي مصر بنفس الفرقة والطاقم لكن تم تغيير اسم البرنامج ليصبح مسرح مصر.

ويُعد أشرف عبد الباقي السبب في شهرة العديد من النجوم الشباب وأشهرهم علي ربيع وأوس أوس وحمدي المرغني ومحمد أنور وإسراء عبد الفتاح ودينا محسن.