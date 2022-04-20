الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"أشعر بقشعريرة".. حديقة حيوانات ألمانية تغير اسم "الخنزير بوتين"

20 - أبريل - 2022
زرع شريحة كمبيوتر بحجم العملة المعدنية في دماغ خنزير

زرع شريحة كمبيوتر بحجم العملة المعدنية في دماغ خنزير

A A A
طباعة المقال

أقامت حديقة حيوانات في بافاريا كانت قد سمت أحد خنازيرها البرية بوتين بسبب جيناته الروسية مراسم لإعادة تسميته باسم ألماني بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال إيكارد ميكيش، مدير الحديقة الواقعة خارج بلدة ميهلميسل، إنه أطلق على الخنزير اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل ثلاث سنوات لدى وصوله نظرا لأنه من سلالة خنزير من عرق روسي نقي.

وأضاف أن الخنزير الذي يبلغ وزنه 200 كيلوجرام يزن نحو ثلاثة أضعاف وزن الخنازير الموجودة عادة في ألمانيا.

وأفاد ميكيش بأنه كلما اضطر في الآونة الأخيرة إلى النداء على الخنزير كي يراه الزوار يشعر بقشعريرة عند ذكر بوتين في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا. كما عبر عن قلقه إزاء شعور الزوار الأوكرانيين.

وسرعان ما توصل إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد خنزير يستحق هذا الاسم، لذلك أعلنت الحديقة على وسائل التواصل الاجتماعي عن البحث عن اسم جديد. ووصلها نحو 2700 اقتراح، وفاز إيبرهوفر- وهو اسم شرطي من سلسلة كتب بافارية شهيرة- بالتصويت.

وأُعيدت تسمية الخنزير يوم الثلاثاء في احتفال تضمن كعكة مزينة بخمسة خنازير وردية مبتسمة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

المهاجم الإيطالي جيانلوكا سكامسكا
الإيطالي سكامسكا ينضم إلى وست هام الإنجليزي
كرة القدم
بعد تعاطيه للمنشطات.. إيقاف بالومينو مدافع أتلانتا مؤقتا
براد الموتى -تعبيرية
مصرية حاولت اخذ بصمة شقيقتها المتوفاة.. لم تهتم لمشهد الموت

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
معمل الزهراني
تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
هيكتور حجار
هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟