أشهر أسماء الأطفال في إنجلترا وويلز.. النتيجة ستفاجئك!

كشف مكتب الإحصاءات الوطنية في إنجلترا وويلز (الجمعة 17-5-2024) عن قائمته السنوية لأكثر أسماء الأطفال انتشاراً، وفقاً لرغبة الآباء والأمهات في اختيار أسماء لأبنائهم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميرور فإن بعض الآباء يعتقدون أن الالتزام بشيء تقليدي هو الخيار الأفضل، إلا أن هناك زيادة في شعبية أسماء الأطفال غير العادية في السنوات الأخيرة أيضًا.

تعكس بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية دائما العام الماضي، وجاء إعلان اليوم في وقت متأخر من العام، لذا فإن البيانات الصادرة تنظر إلى الأسماء التي كانت الأكثر شعبية لكل من الأولاد والبنات في عام 2022.

عندما صدرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطني لعام 2021 العام الماضي، حدث تغيير كبير في أعلى قائمة الأولاد، حيث حل “نوح” في المركز الأول محل “أوليفر”، والذي كان الاسم الأكثر شعبية لمدة ثماني سنوات متتالية.

استمرت سيطرة “نوح” في عام 2022 أيضا، حيث لا يزال هو اسم الصبي رقم واحد في إنجلترا وويلز.

القائمة شهدت ارتفاع شعبية اسم “محمد” بشكل كبير، حيث انتقل من المركز الخامس في عام 2021 إلى المركز الثاني في عام 2022، رغم أنه كان في المركز العشرين في 2012.

حل “هنري” محل “جاك” في قائمة أفضل 10 أسماء للأولاد، وكانت هذه هي المرة الأولى التي لا يكون فيها “جاك” ضمن العشرة الأوائل منذ بدء السلسلة السنوية في عام 1996، حيث تظهر أحدث البيانات أن “جاك” قد انخفض إلى المركز الرابع عشر.

على المستوى الإقليمي، كان “نوح” هو الأكثر شعبية في شمال شرق وشرق ميدلاندز وشرق إنجلترا وويلز.

في الجنوب الغربي، كان اسم الصبي الأكثر شعبية هو “آرثر” وفي الجنوب الشرقي، كان “جورج”.

وفي لندن ويوركشاير وهامبر وغرب ميدلاندز، تشير البيانات إلى أن الاسم الأكثر شعبية هو “محمد”.

بالنسبة للفتيات، لم يكن هناك أي تغيير في المركز الأول حيث حصلت “أوليفيا” مرة أخرى على تاج اسم الفتاة الأكثر شعبية، بمناسبة السنة السابعة على التوالي التي يسود فيها اللقب.

وانضمت إلى أوليفيا في المراكز الخمسة الأولى كل من “أميليا” و”إيسلا” و”آفا”، الذين كانوا جميعًا المرشحون في عام 2021.

وبحسب القائمة التي أصدرها مكتب الإحصاءات الوطني فإن أشهر أسماء الأطفال الذكور هي:

1- نوح

2- محمد

3- جورج

4- أوليفر

5- ليو

6- أرثر

7- أوسكار

8- ثيودور

9- ثيو

10- فريدل

وفميا يتعلق بالإناث فإن الترتيب كالتالي:

1- اوليفيا

2- أميليا

3- إيسلا

4- آفا

5- ليلي

6- إفي

7- فرييا

8- فلورنس

9- إيزابيلا

10- ميا