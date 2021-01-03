أشهر المنازل المسكونة بـ”الأشباح” التي تم عرضها للبيع

منازل تم عرضها للبيع منذ العديد من السنوات والى الآن لم يتم شراءها ، والسبب يعود الى قصص تلك المنازل المخيفة ووجود الاشباح فيها كما يدعي السكان المجاورين لتلك المنازل.

أشهر المنازل المسكونة بالأشباح التي تم عرضها للبيع:

1- منزل ساحرات العصور الوسطى

سجن ساحرات العصور الوسطى يعود تاريخ المنزل الى 1582 وكان في ذلك الوقت ما يسمى بمحكمة الساحرات حيث حبس بالمنزل اكثر من 14 امرأة بسبب ارتكابهم لجرائم تتعلق بأعمال السحر السفلي والسحر الاسود ، يحتوي المنزل على غرفتين فقط ، حيث تم عرضه للبيع أكثر من مرة ولكن لم يريد ان يشتريه أحد بسبب اعتقادهم بوجود اشباح به بالرغم من وصول سعره الى مبلغ 240 ألف جنيه استرليني .

2- فيلا جزيرة كارلتون

-تقع فيلا جزيرة كارلتون في نيويورك على مساحة 6.9 فدان 3 وجهات ، وبالرغم من عرضها للبيع لاكثر من مرة بمبلغ 945 الا انها ما زالت مهجورة بسبب ان صاحبها توفى بداخلها بسبب أزمة قلبية ومنذ وفاته انتقلت الملكية الى ابنه وعاش بالمنزل حتى عام 1927، ولكن اثناء اقامته في المنزل فقدت الأسرة الكثير من ثروتها واستحوذت شركة جنرال إلكتريك على ملكية المنزل في ثلاثينيات القرن الماضي.

3-قصر الهمسات

يعود قصر الهمسات الى العصر الفيكتوري تم بناءه وسط شارع ويست وارين في مدينة ميتشل، بمقاطعة لورانس إنديانا في الولايات المتحدة الامريكية ، وكان القصر ملك الدكتور جون وزوجته جيسي جيبونز المعروفان بأنهم قاموا بتبني العديد من الاطفال الأيتام وكان يملكه الدكتور جون وزوجته جيسي جيبونز، اللذان تبنيا العديد من الأطفال الأيتام ويُقال ان يوم عيد ميلاد احد الفتيات الأيتام عام 1912 احترقت بسبب اشتعال دُميتها و حدث حريق بالمنزل كله ، ونذ ذلك اليوم يقال ان شبح الفتاة الصغيرة موجود بالمنزل الى الان ، تم عرض المنزل للبيع بمبلغ 130 ألف دولار لكنه الى الان لم يُباع من قبل احد خوفا من شبح الفتاة.