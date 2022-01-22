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أصالة تكشف عن أمنية رافقتها منذ الطفولة

22 - يناير - 2022
أصالة

أصالة

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كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، عن أمنيتها منذ طفولتها، موضحة أن هذه الأمنية تتمثل بأن تغني في رأس السنة بكنيسة القيامة في القدس.

وخلال لقائها ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، قالت أصالة نصري: “بحب أغني ترانيم مسيحية من طفولتي، وبتمنى أغني ترانيم في كنيسة القدس (القيامة) بفلسطين، دا يعتبر حلم من أحلامي الكبيرة، وأتمنى في كريسماس 2022 أكون هناك”.

تجدر الإشارة إلى أن أصالة طرحت مؤخرا العديد من الأغاني عبر حسابها الرسمي في “يوتيوب”.

وكانت أصالة نصري، قد كشفت تفاصيل زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

وقالت أصالة خلال اللقاء إن “علاقتها بالشاعر العراقي عبارة عن صداقة لأكثر من 15 عاما، ولم يخرج الحديث بينهما طيلة هذه المدة عن إطار العمل والفن، ولكن الأمر تحول في يوم واحد من الصداقة للحب”.

وأضافت: “أنا مش فاكرة مين سبق في الاعتراف بالحب، بس حسيت إننا اتخلقنا لبعض، وإحنا نفس الشكل حتى بالنسبة لملامح الوجه.. اتخذنا قرار الزواج في يوم واحد، ولم نفكر في أي حسابات أخرى، وبدون ترتيب أو تنظيم”.

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