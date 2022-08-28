أصالة للجمهور عبر تويتر: مافي داعي للنق

وجهت الفنانة أصالة رسالة إلى متابعيها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”.

وكتبت أصالة: “أحبتي وأهلي الطّيبين المهتمّين بموهبتي وفيني.. الطريقة اللي عم ينزل فيها ألبومي منصفة جدّاً لكلّ عمل على حدة.. وأنا مبسوطة وطايرة إنّه أغلبهم حبيتوهم متل ما أنا حبيتهم.. بس ممكن تسمعوا وتنبسطوا بالعشر أغاني وقريباً رح تسمعوا الباقي ورح أبقى سمعكم جديد لآخر يوم بهالدنيي #مافي_داعي_للنق”.

وطرحت النجمة السورية أصالة أغنية جديدة بعنوان “بالسلامة”، وذلك عبر موقع “يوتيوب”، وهي تعد الأغنية الخامسة من ألبومها الجديد التي قررت طرحه خلال موسم الصيف الجاري.

وتعاونت أصالة في أغنية “بالسلامة” مع باقة من ألمع النجوم الشباب في صناعة الأغنية المصرية، فكانت كلمات الأغنية من أشعار عمر عبده على، وألحان لنجم فريق سبايس ميكس عمرو الشاذلي، والتوزيع وفواصل الموسيقية عمرو الخضري.

أحبتي وأهلي الطّيبين المهتمّين بموهبتي وفيني الطريقه اللي عم ينزل فيها ألبومي منصفه جدّاً لكلّ عمل على حدا وأنا مبسوطه وطايره أنّه أغلبهم حبيتوهم متل ماأنا حبيتهم بس ممكن تسمعوا وتنبسطوا بالعشر أغاني وقريباً رح تسمعوا الباقي ورح أبقى سمعكم جديد لآخر يوم بهالدنيي #مافي_داعي_للنق — Assala (@AssalaOfficial) August 28, 2022