الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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أعراض غريبة وعصبية تظهر على الماشية في كرواتيا!!

منذ 11 دقيقة
الجمرة الخبيثة في عشرات الماشية النافقة في كرواتيا

الجمرة الخبيثة في عشرات الماشية النافقة في كرواتيا

أسوشيتد برس
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اعلنت السلطات الكرواتية السبت انه تم التأكد من وجود الجمرة الخبيثة في عشرات الماشية التي عثر عليها نافقة في حديقة طبيعية جنوب شرق العاصمة الكرواتية زغرب.

قالت وزارة الزراعة إن السلطات أجرت اختبارات على جيف الحيوانات بعد تقارير عن ظهور أعراض عصبية على الماشية. وقالت إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لاحتواء تفشي المرض في لونجسكو بوليي ، وهو سهل فيضان على ضفاف نهر سافا والمعروف ببيئته الفريدة.

أفاد تلفزيون HRT الحكومي أن أربعة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بسبب التهابات جلدية. وقال التقرير إن 107 من الماشية نفقت في الأسبوعين الماضيين.

قال مسؤول الصحة العامة المحلي إينوسلاف بركيتش ، “يمكننا القول إن القضية تحت السيطرة الكاملة ولا يوجد مجال للذعر”.

يمكن أن تظل أبواغ الجمرة الخبيثة كامنة في الأرض حتى تبتلعها الحيوانات أو تنشط عندما تتأثر التربة بالأمطار الغزيرة أو الفيضانات أو الجفاف. يمكن أن يؤدي تفشي المرض إلى قتل عدد كبير من الحيوانات في وقت قصير. غالبًا ما يتم العثور على الماشية المصابة ميتة دون اكتشاف أي مرض.

نادرا ما تنتشر الجمرة الخبيثة إلى البشر وتقريبا لا تنتقل من شخص لآخر. تنتج حوالي 95٪ من جميع حالات الإصابة بالجمرة الخبيثة بين البشر عن ملامسة الجلد للحيوانات المصابة. يمكن علاجها بالمضادات الحيوية ولكن يمكن أن تكون قاتلة إذا تركت دون علاج.

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