أعضاء الهيئة الإدارية لنادي النجمة يعلنون استقالتهم

عقدت الهيئة الادارية لنادي النجمة الرياضي اجتماعا استثنائيا بتاريخ الخميس الواقع في 7 تموز في مكتب رئيس النادي أسعد صقال. وحضر الاعضاء امين السر اسعد سبليني، نادر المعلم، ابراهيم الحوري، يحيى حاسبيني، طلال ابو اللبن، هاني طبارة، مازن بتكجي. وتغيب عن الجلسة كل من ابراهيم فنج، علي السبع، مصطفى العدو.

وفي بيان معمم عن النادي جاء فيه: “افتتح الرئيس الجلسة وقدم شرحا مفصلا حول اوضاع النادي المستقرة ماديا وفنيا، على رغم المحاربة التي يتعرض لها من الداخل والخارج مع تجديد عقود اللاعبين والتعاقد مع المدرب التونسي طارق جرايا بالاضافة الى التعاقدات الجديدة.

بدوره تحدق امين سر النادي عن استحالة الاستمرار في موقعه نتيجة الاوضاع التي تحيط بالنادي معلنا تقديم استقالته للرئيس اسعد صقال. وبعد ذلك، اعلن جميع الاعضاء الحاضرين استقالتهم للأسباب ذاتها.

تفهم الرئيس اسباب الأعضاء وطلب منهم توجيه الدعوة ضمن الاطر القانونية لانتخاب هيئة ادارية جديدة مع الحرص على إنجاز كافة الترتيبات للحفاظ على مسيرة النادي”.