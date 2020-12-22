أعلى نسبة استماع لأغنية بالبنط العريض خلال عام 2020

حققت أغنية “بالنبط العريض” نجاحاً باهراً فور توزيعها في العالم العربي، وحصلت على أعلى نسبة إستماع لأغنية عربية خلال عام 2020.

وحصلت أغنية “بالبنط العريض”، للفنان الإماراتي حسين الجسمي، على أعلى نسبة إستماع لأغنية عربية خلال عام 2020، عبر مختلف المنصات الإلكترونية، حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية “World Music Awards” على موقع التواصل الإجتماعي.

وتخطت الأغنية الـ335 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لحسين على “يوتيوب”، منذ طرحها في شهر آب/أغسطس الماضي، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وذلك بعدم أن أصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة، وكذلك على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان حسين طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم “لبة العيون”، على قناته على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهى من ألحانه، ويجدد فيها التعاون مع أشعار “جنان”، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

وحازت أغنية “بالبنط العريض” للنجم حسين الجسمى على إعجاب الملايين من جمهور الجسمى خاصة من الفنانات، حيث ظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهن يرقصن على الأغنية.

وبالنسبة للأغاني الأكثر شعبية لحفلات الزفاف في مصر، تصدرت أغنية “بالبنط العريض” لحسين الجسمي الأغاني الأكثر شعبية على قوائم أغاني حفلات الزفاف، تليها أغنية “الليلة دي” للفنان لؤي.