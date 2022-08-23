الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أغلى مقهى في العالم.. اليكم التفاصيل

منذ 35 دقيقة
مطعم - أرشيفية

مطعم - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

يعد من اغلى المقاهي ارتفاعا في العالم، حيث انه على قمة الجبل الثلجي على ارتفاع 4860 متر ويركب السياح في حديقة داقو الجليدية بمحافظة باتشو من مقاطعة سيتشوان الصينية، عربة التليفيريك للوصول إلى المقهى لشرب القهوة والاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية على ارتفاع شاهق.

ويمكن لمرتاديه مشاهدة المناظر الطبيعية من الجهات الثلاث، بحسب صحيفة “الشعب” الصينية”.

ويذكر أن مقاطعة سيتشوان يحيط بها العديد من السلاسل الجبلية، فمن الغرب نجد الجزء الشرقي من هضبة التبت، وَالتي تُعرف عمومًا باسمِ جبال هنجدوان.

وتحتوي جبال داكسو على أعلى نقطة في مقاطعة غونغجا شان، بارتفاع 7,556 مترا (24,790 قدما) فوق مستوى سطح البحر.

وتتكون الجبال من اصطدام هضبة التبت بصفيحة اليانجتسي، وتشمل الصدوع هنا «صدع Longmenshan» الذي حدث خِلال زلزال سيتشوان العام 2008، وتحيط بحوض سيتشوان سلاسل جبلية أخرى من الشمال والشرق والجنوب، ومن بينها جبال دابا في شمال شرق المحافظة.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

شيرين عبد الوهاب و الدكتور النفسي الخاص الدكتور نبيل عبدالمقصود
طبيب شيرين يكشف أسباب زيادة وزنها.. اليكم التفاصيل
كريستيانو رونالدو
رغم استبعاده أمام ليفربول.. رونالدو لا يزال ضمن خطط تن هاج
الشعر المصبوغ
إليكم نصائح أساسية للعناية بالشعر المصبوغ خلال فصل الصيف

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مرفأ بيروت
تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
اضراب
اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
عناصر من مليشيا حزب الله
استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟