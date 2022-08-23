أغلى مقهى في العالم.. اليكم التفاصيل

يعد من اغلى المقاهي ارتفاعا في العالم، حيث انه على قمة الجبل الثلجي على ارتفاع 4860 متر ويركب السياح في حديقة داقو الجليدية بمحافظة باتشو من مقاطعة سيتشوان الصينية، عربة التليفيريك للوصول إلى المقهى لشرب القهوة والاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية على ارتفاع شاهق.

ويمكن لمرتاديه مشاهدة المناظر الطبيعية من الجهات الثلاث، بحسب صحيفة “الشعب” الصينية”.

ويذكر أن مقاطعة سيتشوان يحيط بها العديد من السلاسل الجبلية، فمن الغرب نجد الجزء الشرقي من هضبة التبت، وَالتي تُعرف عمومًا باسمِ جبال هنجدوان.

وتحتوي جبال داكسو على أعلى نقطة في مقاطعة غونغجا شان، بارتفاع 7,556 مترا (24,790 قدما) فوق مستوى سطح البحر.

وتتكون الجبال من اصطدام هضبة التبت بصفيحة اليانجتسي، وتشمل الصدوع هنا «صدع Longmenshan» الذي حدث خِلال زلزال سيتشوان العام 2008، وتحيط بحوض سيتشوان سلاسل جبلية أخرى من الشمال والشرق والجنوب، ومن بينها جبال دابا في شمال شرق المحافظة.