أغنى الشخصيات في العالم … ماذا تعرف عن ممتلكات صدام حسين؟

يصنف الرئيس العراقي السابق صدام حسين من أغنى رؤساء العالم العربي ومن أغنى شخصيات العالم بحسب مجلة فوربس، ولا يزال اسم صدام حسين يثير الجدل بين الشعوب العربية التي لا تنفك تبحث عن أيامه الاخيرة وفترة حكمه وصولا إلى قصوره ومقتنياته، التي توزعت في البلاد بالإضافة إلى ثروة من تاريخ العراق.

تنتشر مقتنيات صدام حسين حول العالم بسبب النهب الذي تعرض له العراق إبان الغزو الاميركي، وكذلك تم تصدير الاثار العراقية إلى مختلف أنحاء دول العالم التي افتتحت من خلالها متاحف يزورها ملايين السياح سنويا.

امتلك صدام حسين عشرات اليخوت المجهزة بمساحات مخصصة لهبوط المروحيات و27 غرفة نوم مزودة بنوافذ واقية من الرصاص وصنابير الماء، المصنوعة من الذهب ومسرح صغير وعدة مسابح وغرفة للصلاة، إضافة إلى ممر للغواصة.

وإضافة إلى ركوب الزوارق كان صدام حسين يحب الزراعة. كما كان يحب شراء البدلات الغربية باهظة الثمن. ويجمع الأسلحة القديمة والحديثة والسيارات الفاخرة. وكان يحب قيادة السيارة بسرعة كبيرة في شوارع بغداد.

أما بالنسبة للقصور فكان يقوم صدام حسين بتشييد القصور له ولأقربائه، وكان لا ينام في القصر نفسه أكثر من يوم أو يومين وذلك خشية من محاولات الاغتيال، وقد تم بناء أكثر من 80 قصرا خلال فترة رئاسته في العراق. وتؤكد وسائل الإعلام العربية أن عددها قد يكون الضعف.

وتم تحويل بعض هذه القصور، بعد الغزو الأمريكي إلى فنادق فاخرة، بينما استخدم البعض الآخر لاحتياجات الجيش الأمريكي. وتحول أحد هذه القصور إلى أكبر مبنى للسفارة الأمريكية في العالم.

أما بالنسبة لأمواله في المصارف والتي لا زالت تثير جدلا واسعا حول الرقم الذي امتلكه الرئيس العراقي، وهو رقم لم تستطع حتى الولايات المتحدة الاميركية تحديده وكذلك لم تستطع معرفة المكان الذي خبأت عائلة صدام حسين أموالها، وذكرت وسائل الإعلام أن 3 شاحنات توجهت في منتصف الليل 18 آذار/مارس من عام 2003، أي قبل يومين من الغزو الأمريكي، إلى البنك المركزي في العاصمة العراقية، وكان الابن الأصغر لصدام حسين، قصي يركب في إحداها. وطالب بمنحه مليار دولار. وقد استغرقت مدة تحميل الأموال إلى الشاحنات عدة ساعات، وكشفت شبكة التلفزة “إيه بي سي” أنه كان هناك ورقة بخط صدام حسين تطلب تسليم مبلغ 132 مليون دولار لابنه قصي بالمشاركة مع إبراهيم العزاوي، وزير المالية آنذاك.

وكذلك قام أشخاص يثق بهم الرئيس صدام حسين في اليوم ذاته بسحب أمواله في البنوك السويسرية واللبنانية والهولندية.

بعض أموال صدام قيل إنه تم العثور عليها، بعد اعتقاله وإعدامه، في بيوته أو مكاتبه، كتلك التي نشرت عنها صحيفة “تلغراف” البريطانية والمتضمنة 780 مليون دولار تم العثور عليها، من طرف القوات الأمريكية المحتلة موزعة على صناديق يحتوي الواحد منها 4 ملايين دولار.

ومن الامور التي يجهلها البعض عن صدام حسين أنه كان مولعا بقراءة الكتب، ويقال أن الرئيس صدام قد ألف رواية بعنوان “زبيبة والملك” في عام 2000 وتتألف من 160 صفحة. وتدور أحداث الرواية منذ آلاف السنين.

واستُولي على الممتلكات التي كانت في حوزة الرئيس العراقي السابق والمقربين منه، بعد سقوط الحكومة العراقية في أعقاب الغزو الأمريكي في 2003.