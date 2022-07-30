أغنية "استمارة 6" لراغب علامة ترند على مواقع التواصل

تصدرت أغنية راغب علامة الجديدة “استمارة 6” مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحها بوقت قصير.

أغنية “استمارة 6” تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في لبنان بالكامل، وهي من إخراج اللبناني زياد خوري، وتمّ طرحها على قناة علامة الرسميّة على “يوتيوب”.

والأغنية باللهجة المصريّة ومن كلمات نادر عبدالله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما، وتقول كلماتها “أنا مية فل وألسطة.. ومن الحبايب عندي لستة، ينقص من الليستة واحد.. يجي فورا غيره دستة.. أنا مية فل وكمان شبعان هنا وحب وحنان”.

يذكر أن راغب علامة أصدر هذا العام أيضاً أغنيتين باللهجة المصرية الأولى بعنوان “ممكن أزعلك” من كلمات محمد البدري، وألحان بينو، وتوزيع مدحت خميس، والتي تمكنت من تحقيق أكثر من 11 مليون مشاهدة على يوتيوب، وأغنية “تعاليلي” من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وحقّقت أيضاً نحو 12 مليون مشاهدة على الموقع نفسه.