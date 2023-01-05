الخميس 12 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 5 يناير 2023 |
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أغنية "السهر والانبساط" تتصدر الترند على يوتيوب

منذ 46 دقيقة
حميد الشاعري وهشام عباس وأكرم حسني

حميد الشاعري وهشام عباس وأكرم حسني

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احتلت أغنية السهر والانبساط لأكرم حسني وحميد الشاعري وهشام عباس، تريند منصة يوتيوب، وظلت في قائمة أفضل 10 أغاني منذ انطلاقها وحتى الآن.

وهذه ليست المرة الأولى الذي يفاجئنا الفنان أكرم حسني بتوليفة غير متوقعة بعد “لو كنت” مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وتعاونه مع الكينج محمد منير في أغنية “للي” التي تزال في قوائم أكثر الأغاني استماعاً على منصات المزيكا.

وحصدت الأغنية ردود أفعال إيجابية من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، كما أعرب الكثير من الفنانين عن إعجابهم بالأغنية على انستغرام، ومن بينهم النجوم شيكو، محمد ممدوح، أحمد فهمي، هشام ماجد، مصطفى خاطر، زينة وعمر السعيد.

أغنية السهر والانبساط من كلمات وألحان أكرم حسني ود.مصطفى العسال، توزيع أحمد وحيد كينج، غناء الثلاثي أكرم حسني، حميد الشاعري وهشام عباس، ومن إخراج هادي الباجوري.

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