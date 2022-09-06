الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
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أغنية "انا وبس" تقترب من 7 مليون مشاهدة

منذ ساعة واحدة
الفنانة اللبنانية اليسا

الفنانة اللبنانية اليسا

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تصدرت أغنية الفنانة إليسا “أنا وبس” التي طرحتها على قناتها الرسمية على “يوتيوب”، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة تقترب من الـ 7 مليون مشاهدة.

وواصلت إليسا الترويج لأغنيتها، عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غيرت غلاف صفحاتها ووضعت بوستر الأغنية، وأعادت نشر بعض كلماتها على موقع “تويتر” .

وطرحت إليسا الأغنية عبر “يوتيوب” والمنصات الرقمية وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وإخراج إنجى الجمال.

تعرضت المطربة اللبنانية إليسا لسخرية من العديد من رواد مواقع التواصل عبر “انستغرام” بعد طرح أحدث صورة لها من كواليس تصوير كليبها الجديد أنا وبس.

وجاءت تعليقات الجمهور على صورة إليسا بشكل سلبي، حيث اتهمها البعض باستخدام برامج “الفوتوشوب”، حتى تظهر بشكل شبابي، فيما اتهمها البعض الأخر باستخدام الفلتر.

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