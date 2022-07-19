أغنية "بنت الجيران" تعود ليوتيوب

أعلن مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن عودة أشهر أغنياته “بنت الجيران” مرة أخرى إلى موقع “يوتيوب”.

وكتب شاكوش عبر صفحته على فيسبوك: “بنت الجيران 600 مليون، الحمد لله بفضل ربنا طبعاً أول حاجة وجمهوري اللي في ضهري”.

وتأتي عودة الأغنية بعد ساعات قليلة من اعتذار حسن شاكوش لصناع أغنية “حاجة مستخبيّة” للفنان محمد حماقي، بعد اتهامه لهم باقتباس لحنها من لحن أغنية تركية الأصل.

الأغنية الشعبية التي حققت نحو 600 مليون مشاهدة على “يوتيوب” اختفت من موقع الفيديوهات الشهير ثلاث مرات.

في المرة الأولى حُظِرت الأغنية لاكتشاف اقتباس صُناعها اللحن من “حاجة مستخبيّة” للمطرب محمد حماقي، لذا قررت الشركات المنتجة تقاسم أرباح الأغنية من “يوتيوب” على مدار عامين.

عادت الأغنية ثم خرج شاكوش في مقابلة تلفزيونية وصرّح بأن لحن أغنية “حاجة مستخبيّة” مقتبس من أغنية تركية، ما دفع صُنّاع أغنية حماقي لاتخاذ إجراءات لرفع الأغنية من “يوتيوب”.

ورفُعِت الأغنية مرة ثالثة دون إيضاح السبب، واليوم عاد شاكوش ليزف بشرى إلى جماهيره بعودة الأغنية.