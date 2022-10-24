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أغنية شاكيرا تحتل المركز الخامس في قائمة تريند يوتيوب

منذ 38 دقيقة
شاكيرا

شاكيرا

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حققت شاكيرا نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة “Monotonia”، حيت تجاوزت 50 مليون مشاهدة منذ طرحها قبل 4 أيام، كما احتلت المركز الخامس في قائمة تريند يوتيوب على مستوى العالم، وتعاطف الجمهور مع الأغنية، خصوصا أنها تعبر عن حزن وألم ومعاناة شاكيرا بعد انفصالها عن بيكيه.

وظهرت شاكيرا في الكليب وهي تبكي، ثم يقوم أحد الأشخاص بضربها ليسقط قلبها فيما ينزف على الأرض.

كما عبرت عن الألم الذي تشعر به حول المعارك التي تخوضها، بداية من أزمة التهرب الضريبى إلى انفصالها والفترة الصعبة التي خاضتها، وشاركها الأغنية مغني الراب أوزونا، وتعد هذه أول أغنية لها بعد انفصالها عن بيكيه، وتم تصوير الكليب في مانريسا بإسبانيا.

يذكر أنه تمت الموافقة على المضي قدمًا بشأن دعاوى التهرب الضريبي ضد شاكيرا في إسبانيا، لكن لم يتم تحديد موعد المحكمة بعد، حيث أكدت المغنية العالمية براءتها ووصفت الادعاءات الموجهة ضدها بـ”الاتهامات الباطلة”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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