"أفاتار 2" يدخل قائمة الأفلام الأعلى دخلاً في تاريخ السينما

حافظ فيلم “أفاتار: ذي واي أوف ووتر” على صدارة شباك التذاكر الصالات الأمريكية الشمالية، إذ وصلت إيراداته في نهاية الأسبوع لـ15 مليون دولار

وأوضحت شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة في الإيرادات عبر تويتر أن فيلم جيمس كاميرون: “يحتل المركز الأول منذ 7 أسابيع.. وهو إنجاز لم يسبقه إليه”، أي فيلم منذ فيلم “أفاتار” الأول للمخرج نفسه عام 2009.

وساهمت الإيرادات القوية في بقية أنحاء العالم، ومنها 237 مليون دولار في الصين، في دفع الفيلم إلى المرتبة الرابعة في ترتيب الأفلام ذات المداخيل الأعلى على مستوى العالم، إذ بلغ إجمالي ما حققه 2,117 مليار (من دون تصحيح العائدات بحسب نسب التضخم).

وبالتالي أصبح لجيمس كاميرون 3 من الأفلام الأربعة الأعلى دخلاً في تاريخ السينما، هي “أفاتار” و”تايتانيك” و”ذي واي أوف ووتر”. ويخترق هذه الثلاثية فيلم “أفنجرز: إند جايم” من إنتاج “ديزني” و”مارفل”، إذ يحتل المركز الثاني.

وتدور أحداث “أفاتار: ذي واي أوف ووتر” في فضاء مائي وبعد أكثر من عقد على أحداث فيلم الخيال العلمي الأول “أفاتار” الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً عام 2009.

واحتفظ فيلم الأطفال “بوس إن بوتس: ذي لاست ويش” المنبثق من عالم سلسلة “شريك” بالمرتبة الثانية على شباك التذاكر الأمريكي الشمالي هذا الأسبوع، إذ بلغت إيراداته 10,6 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

وتقدّم فيلم “إيه مان كالد أوتو” من بطولة توم هانكس إلى المركز الثالث محققاً 6,8 ملايين دولار.

وحلّ رابعاً فيلم “M3GAN” (ميغان) من إنتاج “يونيفرسال” و”بلومهاوس بروداكشنز”، مع إيرادات بلغت 6,4 ملايين دولار. ويروي الفيلم قصة دمية بشكل بشري، مصممة لتكون رفيقة لفتاة يتيمة صغيرة.

أما الوافد الجديد فيلم الحركة الهندي “باتان” فنال المركز الخامس محققاً 5,9 ملايين دولار.

وحل سادسا فيلم “ميسينغ” (5,7 ملايين دولار)، وجاء في المركز السابع فيلم “بلاين” (3,8 ملايين دولار)، فيما ذهب المركز الثامن إلى “إنفينيتي بول” (2,7 مليون دولار)، والتاسع إلى “لِفت بيهايند: رايز أوف ذي آنتي كرايست” (2,3 مليون دولار)، والعاشر إلى “ذي وانديرينغ إيرث 2” (1,4 مليون دولار).