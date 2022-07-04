أفضل الطرق لإزالة بقع السلايم من ملابس الأطفال

تواجه عدد كبير من الأمهات مشكلة كبيرة في التخلص من بقع السلايم الملتصق على الملابس وبعض المفروشات في المنزل، ما يجعلهم يمنعون أطفالهم من شراءه.

ولكن اليوم نقول لك إنه يمكنك التخلص من بقع السلايم من ملابس طفلك باستخدام بعض المواد من مطبخك، والتي ستساعدك في التخلص منها بسهولة، ومن أهم هذه المواد ما يأتي:

1- الخل

الخل الأبيض العادي من أفضل المواد التي يمكن استخدامها للتخلص من بقع السلايم، إذ إنه أثبت فعاليته في التخلص من بقع السلايم العالقة على الملابس أو الشعر، لكن يجب استخدامه فورًا قبل أن يجف السلايم ويكون من الصعب التخلص منه، ويمكن ذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

إزالة أكبر كمية ممكنة من السلايم من فوق الملابس عن طريق فركها بالأصابع.

وضع الخل على المكان وتركه لبعض الوقت مع فركه بالفرشاة، قبل شطفه في الغسالة بالطريقة العادية.

ملاحظة: إذا كانت قطعة الملابس باهظة الثمن، فإنه يوصي باختبار الخل على قطعة صغيرة منها قبل استخدامه على مساحة كبيرة، للنظر في ما إذا كان لون القطعة سيتغير أو يتلف.

2-صابون الأطباق

يمكن التخلص من السلايم على الملابس أيضًا عن طريق استخدام صابون الأطباق العادي، عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

-التخلص من أكبر جزء ممكن من السلايم العالق على الملابس.

-إحضار زجاجة تنظيف الأطباق السائل ووضع كمية جيدة على البقعة.

-فرك المكان في الحوض تحت الماء الجاري باليدين جيدًا. شطف الملابس ووضعها لتأخذ دورة غسيل في الغسالة بالطريقة العادية.

3- مكعبات الثلج

مكعبات الثلج فعالة جدًا في التخلص من السلايم الجاف على الملابس، كل ما تحتاجينه هو مكعبات من الثلج أو كيس تجميد، ثم إتباع الخطوات الآتية:

-إزالة أكبر قطعة ممكن من السلايم الجاف من الملابس عن طريق الكشط.

-فرك الجزء المتبقي باستخدام مكعب الثلج، أو وضع الملابس في كيس المجمد ووضعه في المجمّد (الفريزر) لبعض الوقت.

-تقشير السلايم بعد تجميده باستخدام الأصابع، غسل الملابس بالطريقة العادية في الغسالة.