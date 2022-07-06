الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أفضل 5 أفلام جديدة على نتفليكس.. بعضها طال انتظاره

منذ 34 دقيقة
منصة الفيديو الشهيرة "نتفليكس"

منصة الفيديو الشهيرة "نتفليكس"

A A A
طباعة المقال

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، تستعد منصة الفيديو الشهيرة نتفليكس لطرح مجموعة أفلام جديدة، بعضها طال انتظاره.

واستعرض موقع “BGR” الأمريكي أفضل الأفلام الجديدة التي تصدر في شهر يوليو/تموز، والتي يمكن مشاهدتها خلال العيد.

أفلام شهر يوليو على نتفليكس

1- The Sea Beast

“وحش البحر” فيلم أنيميشن ومغامرة من بطولة كارل أوربان ودان ستيفنز. يدور حول فتاة صغيرة تذهب في مغامرة مع وحش بحر أسطوري، وسويًا يتوغلان في أعماق المحيط في مغامرة لا تصدق.

2- Persuasion

“إقناع” من بطولة داكوتا جونسون وهنري جولدينج، وتدور أحداث الفيلم بعد 8 أعوام من رفض آن إليوت الزواج من رجل ثري ووسيم، لكن الظروف تجمعها به من جديد، فهل تستغل الفرصة الثانية التي ألقاها القدر في طريقها؟.

3- Uncharted

فيلم “أنشارتد” من بطولة توم هولاند ومارك والبرج وهو مأخوذ عن سلسلة ألعاب فيديو ناجحة تحمل الاسم نفسه.

ويتناول الفيلم قصة صائد كنوز يجنّد شاباً ذكياً يسرق زبائنه، من أجل عملية العمر والتي تتمثل في سرقة كنز مفقود منذ أكثر من 500 عام.

4- The Gray Man

فيلم “ذا جراي مان” من بطولة رايان جوسلينج وكريس إيفانز، وهو من أكثر أفلام نتفليكس المنتظرة لهذا العام بفضل قائمة نجومه الضخمة.

ويتناول الفيلم قصة عميل مخابرات أمريكي يكشف أسرار حكومته، لذلك يتم تأجير مجموعة عملاء للإيقاع به بأي شكل.

5- Uncoupled

فيلم “أن-كابلد” من بطولة نيل باتريك هاريس وتيشا كامبل، ويدور حول ممولة عقارات تتعرض لأزمة في عامها الـ40 عندما يهجرها حبيبها، وتجد نفسها مضطرة للبحث عن الحب مجدداً.

    المزيد من منوعات

    كريستيانو رونالدو
    بايرن ميونخ يكشف موقفه من ضم كريستيانو رونالدو
    شنغهاي باتت مركز لتفشي كورونا
    كورونا يتسبب بإلغاء بطولة شنغهاي للغولف للعام الثالث على التوالي
    فرانك كيسي لاعب خط وسط ساحل العاج
    كيسي يكشف عن العامل الأساسي لقرار انضمامه لبرشلونة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟
    سمير جعجع
    جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!
    جبران باسيل الى جانب ميشال عون
    عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"