أفضل 5 أفلام جديدة على نتفليكس.. بعضها طال انتظاره

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، تستعد منصة الفيديو الشهيرة نتفليكس لطرح مجموعة أفلام جديدة، بعضها طال انتظاره.

واستعرض موقع “BGR” الأمريكي أفضل الأفلام الجديدة التي تصدر في شهر يوليو/تموز، والتي يمكن مشاهدتها خلال العيد.

أفلام شهر يوليو على نتفليكس

1- The Sea Beast

“وحش البحر” فيلم أنيميشن ومغامرة من بطولة كارل أوربان ودان ستيفنز. يدور حول فتاة صغيرة تذهب في مغامرة مع وحش بحر أسطوري، وسويًا يتوغلان في أعماق المحيط في مغامرة لا تصدق.

2- Persuasion

“إقناع” من بطولة داكوتا جونسون وهنري جولدينج، وتدور أحداث الفيلم بعد 8 أعوام من رفض آن إليوت الزواج من رجل ثري ووسيم، لكن الظروف تجمعها به من جديد، فهل تستغل الفرصة الثانية التي ألقاها القدر في طريقها؟.

3- Uncharted

فيلم “أنشارتد” من بطولة توم هولاند ومارك والبرج وهو مأخوذ عن سلسلة ألعاب فيديو ناجحة تحمل الاسم نفسه.

ويتناول الفيلم قصة صائد كنوز يجنّد شاباً ذكياً يسرق زبائنه، من أجل عملية العمر والتي تتمثل في سرقة كنز مفقود منذ أكثر من 500 عام.

4- The Gray Man

فيلم “ذا جراي مان” من بطولة رايان جوسلينج وكريس إيفانز، وهو من أكثر أفلام نتفليكس المنتظرة لهذا العام بفضل قائمة نجومه الضخمة.

ويتناول الفيلم قصة عميل مخابرات أمريكي يكشف أسرار حكومته، لذلك يتم تأجير مجموعة عملاء للإيقاع به بأي شكل.

5- Uncoupled

فيلم “أن-كابلد” من بطولة نيل باتريك هاريس وتيشا كامبل، ويدور حول ممولة عقارات تتعرض لأزمة في عامها الـ40 عندما يهجرها حبيبها، وتجد نفسها مضطرة للبحث عن الحب مجدداً.