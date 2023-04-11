أفكر في الزواج كثيراً.. منه فضالي تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية

كشفت الفنانة منة فضالي، أنها تفكر في الزواج والأمر يشغل بالها خلال الفترة الحالية بشكل جاد، وذلك لاشتيقاها الشديد إلى أن يكون لديها أطفال.

وأكدت فضالي خلال حوار صحفي، أنها في قمة اشتياقها إلى أن يكون لها أطفال وعائلة، مشيرة إلى أن عمرها 39 عام ومازال أمامها من العمر الكثير ولا تريد أن تصل لمرحلة عمرية تعاني فيها من الوحدة.

وتطرقت منة فضالي إلى الحديث عن والدتها ومعانتها مع المرض بعد وعكتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها، وأوضحت أن والدها تعاني من السكر والضغط، وأصبحت ترى بـ”عين” واحدة، وأن مرض السكري تسبب في متاعب كثيرة لها حتى فقد عينها.

وشددت على أن والدتها لها فضل كبير عليها ولا تستطيع أن توفها حقها بكلمات أو حتى أفعال.

موضحة: “ماما كانت واخدة بالها مني أوي، وكانت فعلا بترعاني بشكل مبالغ فيه، وكانت بتيجي معايا وأنا صغيرة للبلاتوهات واماكن البروفات وفعلا شقيت معايا كتير جدا، ده غير انها تولت مسؤليتي في عز ما انفصلت عن ابويا وسابني وانا صغيرة تتحمل هي مسؤوليتي لوحدها،، حقيقي بحبها”.

هذا وتخوض منة فضالي منافسات الموسم الرمضاني الجاري بدورين مميزين من خلال مسلسلين، وهم “جعفر العمدة، سره الباتع”، حصلت منذ بداية عرضهما، على إشادات واسعة من قِبل الجمهور والنقاد لتميزها وإتقانها المبهر للدورين.