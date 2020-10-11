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أفيخاي أدرعي يهنئ عمرو دياب بميلاده … صوته هو صديقي

منذ 8 ساعات
عمرو دياب

عمرو دياب

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في تغريدة أثارت الجدل في مصر ومختلف الدول العربية، قام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي لا يفوّت فرصة إلا ويتوجه فيها إلى العرب في محاولة منه للفت النظر دوما، حيث قام بمعايدة الفنان المصري عمرو دياب بشكل مفاجئ ضمن تغريدة أظهرت الكثير من الود والمحبة لدياب، ومن جهة أخرى أعرب محبو عمرو دياب عن استيائهم من تغريدة أدرعي التي جاءت صادمة لمحبيه معتبرين أن أدرعي يقحم نفسه بشتى الوسائل للوصول إلى النجوم في محاولة لاستمالتهم .

وي تفاصيل الخبر، تغزل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في المطرب المصري، عمرو دياب، ووجه له رسالة خاصة.

ونشر أدرعي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الأحد، تغزل فيها في عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده الـ59، معتبرا إياه من أقرب الفنّانين العرب على قلبه.

وقال أدرعي: “يصادف اليوم عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب…من أقرب الفنّانين العرب على قلبي…صوته هو صديقي وصديق الكثيرين في الفرح والحزن”.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “أتمنى للهضبة عيد ميلاد سعيد منّي شخصيا ومن جميع معجبيه في إسرائيل وإليكم هذا الأداء الخاص لأغنيته الشهيرة “تملي معاك” بصوت جنودنا. تملنا معاك”.

ولم يعقب دياب على تغريدة أدرعي وآثر الصمت بدلا من التعليق على تغريدته المفاجئة والصادمة في آن معا .

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