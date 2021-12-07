أقنعة الوجه تسهل معرفة الحقيقة

ادعت دراسة أنّ هيئة المحلفين في المحكمة العليا هي في الواقع أكثر قدرة على معرفة ما إذا كان أولئك على المنصة يكذبون أو يقولون الحقيقة إذا كانوا يرتدون قناع الوجه.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: درس الخبراء بقيادة جامعة بورتسموث كيف أثر كوفيد على قدرات الكشف عن الكذب لهيئات المحلفين من خلال تدابير مثل أقنعة الوجه وقاعات المحاكم الافتراضية.

ووجد الباحثون أنّ تعبيرات الوجه والسلوكيات غير اللفظية الأخرى التي قد تضيع خلف قناع أو عبر شاشة فيديو هي في الواقع مؤشرات غير موثوقة للخداع.

وبالنظر إلى ذلك، فإنّ إخفاء هذه الإشارات يمكن أن يسهل على المحلفين تقييم الصدق، ويشير إلى أنّ إجراءات مكافحة كوفيد لا تضر بإجراءات المحكمة.

تم إجراء البحث من قبل علماء النفس ألدرت فريج من جامعة بورتسموث وماريا هارتفيغ من كلية جون جاي للعدالة الجنائية في نيويورك. وقال البروفيسور فريج: “نحن نقدم الأخبار الجيدة. لا يبدو أنّ تدابير مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 ستؤثر سلباً على هيئات المحلفين”.

“بشرط أن يكون المحلفون قادرين على سماع المدعى عليه بوضوح وأنّ خطابهم غير مكتوم بالقناع، فلا يوجد سبب للقلق”.

في دراستهم، استعرض الأساتذة فريج وهارتويغ مئات الدراسات السابقة حول الخداع، مع التركيز على تلك التي قيمت مدى نجاحنا في تحديد الأكاذيب على أساس الإشارات غير اللفظية مثل السلوك والإيماءات وتعبيرات الوجه.

هؤلاء الأشخاص المشار إليهم قادرون فقط على اكتشاف الخداع بشكل صحيح بناء على هذه المؤشرات في 50% من الحالات، وهو معدل دقة أفضل قليلاً من التخمين العشوائي.

وفقاً للفريق، يعرف الكاذبون المعتادون كيفية التستر على السلوكيات المنذرة. نلفت الانتباه إلى الجوانب الإشكالية بشكل أساسي للكشف عن الكذب، وعلى وجه الخصوص، حقيقة أنّ السلوك غير اللفظي ليس مفيداً “، أوضح البروفيسور فريج.

“قد تشير إلى أنّ المستقبل يكمن في استكشاف كيفية ترجمة بروتوكولات المقابلات والاستجواب المستندة إلى العلم إلى قاعة المحكمة، لرسم نتائج أكثر دقة للكشف عن الكذب من المحلفين.”

استكشف الفريق أيضاً الدراسات التي نظرت فيما إذا كان من الأسهل أم لا اكتشاف كاذب وجهاً لوجه مما كان عليه عبر تسجيل أو مكالمة فيديو، حيث تم اكتشاف الأكاذيب أيضاً في كل من قاعات المحكمة وجهاً لوجه وقاعات المحاكم الافتراضية.

في حين تشير النتائج إلى أنّ التدابير ضد كوفيد-19 لم تؤثر بشكل كبير على إجراءات المحكمة، لا تزال هناك أسئلة معلقة، قال الثنائي.

“مع وجود دراسة واحدة فقط حول كيفية تأثير أغطية الوجه على الكشف عن الكذب، من الواضح أنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث لمعالجة الأسئلة والمخاوف حول كيفية تأثير الوباء على نظام العدالة.”