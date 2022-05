أقيلوا غوارديولا.. دعوات من جماهير مان سيتي بعد فشله في التأهل

تلقى مشجعوا مانشستر سيتي صدمة قاسية بعد فشل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته من ريال مدريد.

ودعا أحد مشجعي مانشستر سيتي لإقالة بيب غوارديولا بسبب فشله في دوري أبطال أوروبا، إذ لم يتمكن المدرب الفيلسوف من الظفر بلقب المسابقة القارية الأم منذ تعيينه على رأس العارضة الفنية “للسيتيزنز” في 2016.

وأخفق فريقه على مر السنين في أوروبا، فقد تعرض البلوز لهزيمة دراماتيكية في نصف النهائي أمام ريال مدريد أمس الأربعاء، رغم تقدم الفريق الإنجليزي 5-3 في مجموع المباراتين في الدقيقة 90 من المباراة.

وأحرز رودريغو هدفين متأخرين قبل أن يحسم كريم بنزيمة فوزه من علامة الجزاء ليحجز مكانه أمام ليفربول.

أما مانشتر سيتي فيذهب لموسم آخر من دون نجاح أوروبي، مع إصرار أحد المشجعين على ضرورة إعادة تقييم مجلس الإدارة من أجل تحقيق المجد في دوري أبطال أوروبا.

وقد قال المشجع مان سيتي سام إن النادي يحتاج إلى استبدال غوارديولا في صخب مذهل.

وقال أحد المشجعين “يحتاج مجلس الإدارة إلى إعادة التقييم؛ نحن بحاجة إلى مدير يفوز على هذا المستوى.. فعلنا كل شيء على المستوى المحلي، لكن لا يمكننا تكرار الإنجاز في دوري الأبطال

