أكبر جبل جليدي في العالم يهدد آلآف البطاريق

الاف البطاريق في خطر، نتيجة التغير المناخي، لاسيما في جزيرة جورجيا الجنوبية البريطانية في جنوب الأطلسي حيث قد يصطدم اكبر جبل جليدي في العالم بها، ما سيحول دون قدرة البطاريق على تأمين قوتها.

الجبل الجليدي المعروف بـ”إيه 68″ يزن ألف مليار طنّ انفصل في تموز 2017 عن الحاجز الجليدي “لارسن سي” في أنتركتيكا.

ونظرا للسرعة التي يجنح بها، سيستغرق الأمر 20 إلى 30 يوما قبل وصوله إلى المياه قليلة العمق المحيطة بالجزر، وقد يهدّد هذا الجبل الجليدي البالغ طوله 160 كيلومترا وعرضه 48 كيلومترا على عمق أقلّ من 200 متر السواحل في حال اقترابه منها.

وقال أندرو فليمينج من هيئة “بريتيش أنتركتيك سورفي” إن “أرجحية حدوث اصطدام هي 50%”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتعيش في جزيرة جورجيا الجنوبية الآلاف من البطاريق بأنواع مختلفة إلى جانب حيوانات فقمة وطيور قطرس.

وفي حال رسا جبل الجليد على مقربة من الجزيرة، قد يصعب على هذه الحيوانات تأمين القوت لها ولصغارها، ما يشكّل خطرا على بقائها.

وقد تزعزع أيضا هذه الكتلة الجليدية النظام البيئي في قاع المحيط الذي قد يتطلّب تعافيه عقودا أو حتّى قرونا.

وقد ينبعث الكربون المحتبس في هذه الكائنات في المحيط والغلاف الجوي، مفاقما من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر، بحسب العلماء.

وتشكٌّل جبال الجليد عملية طبيعية لكن الاحترار المناخي يساهم في تسارعها، على ما يؤكد علماء.

وغرب أنتركتيكا هو من المناطق التي تشهد أسرع وتيرة احترار في العالم، نتيجة الاختلالات المناخية العالمية الناجمة عن الأنشطة البشرية.