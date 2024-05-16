أكبر كتاب في العالم.. الكاتب فادي رياض سعد يوقّع النسخة المصغّرة منه

وقّع الكاتب والاعلامي فادي رياض سعد النسخة المصغّرة عن أكبر كتاب في العالم – “روّاد من بلاد الأرز”، ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب 2024، برعاية سفير لبنان لدى قطر فرح بري ممثّلةً بالقنصل شانت فارتانيان، في جناح دار “سائر المشرق”. حضر حفل التوقيع رئيس فرع المجلس الثقافي اللبناني والاغترابي في الإمارات وقطر المهندس ريان زخور، وحشد من رجال الأعمال اللبنانيين وأبناء الجالية اللبنانية في قطر.

وكان للقنصل كلمة خلال حفل التوقيع جاء فيها: “يشهد معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ 33 حضورًا مميزاً لعدد كبير من دور النشر اللبنانية التي تستقطب المثقفين وهواة المطالعة. ونشهد اليوم توقيع العديد من الكتب في الدور اللبنانية، من بينها النسخة المصغرة عن أكبر كتاب في العالم الذي خرج فعلا إلى النور، مولودا ثقافيا مميزا. ونحن نقدم كل الدعم للمبادرات الفردية التي من شأنها ان تساهم في استعادة لبنان دوره الثقافي في العالم، وأن يبقى منارة للعلم والثقافة. ونثني على هذه المبادرات الفردية التي تفتح آفاق التعاون في المجالات الثقافية وتعزز ثقة الدول الشقيقة والصديقة تجاه لبنان، وتساهم في استعادة دوره منارةً للثقافة والعلم والأدب”.

من جهته، قال سعد: “إن مشاركتنا في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2024 هي من ضمن برنامجنا الذي نسعى من خلاله الى تحقيق أهدافنا المتمثلة بتجسيد دور الكتاب الورقي وتفعيل الحضور الثقافي والفكري والأدبي اللبناني في كافة المعارض والفاعليات الثقافية، إذ يأتي هذا الكتاب جوابًا جيد التوقيت في مواجهة كل التحديات، ليؤكد أن لبنان مستمرّ صامد وثابت، على حماية تاريخه وصناعة مستقبله، وأننا قادرون على العطاء والتميز في كل الظروف أولًا، وتعزيز دور الثقافة بين لبنان والدول الشقيقة، وربط لبنان إنمائياً في كل المجالات الفنية، الثقافية، السياحية، الاقتصادية والتجارية مع محيطه ثانيًا”.