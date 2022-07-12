أكبر مصنّعة ألعاب في العالم تنسحب من روسيا

أعلنت أكبر مُصنّعة ألعاب في العالم “ليغو غروب” (Lego Group) أنها أوقفت عملياتها في روسيا وأنهت عقدها مع مُشغّلة 81 متجر تابع لـ”ليغو” في البلاد.

في السياق، أوضحت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني أن “ليغو” قررت “إيقاف عملياتها التجارية في روسيا للأبد”.

يشمل ذلك القرار إنهاء شراكتها مع “إنفينتيف ريتيل غروب” (Inventive Retail Group)، التي تملك وتدير المتاجر بإسم مُصنّعة الألعاب “ليغو”، وتسريح معظم موظفيها المقيمين في موسكو.

وسبق لـ “ليغو” أن أوقفت شحنات المنتجات إلى روسيا في شهر آذار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، انضمّت شركة صناعة الملابس الرياضية الأميركية “نايكي” الى الشركات التي انسحبت من روسيا، اذ قالت إنها بصدد الخروج الكامل بعد ثلاثة أشهر من تعليق عملياتها هناك.

ويأتي ذلك على خلفية تسارع وتيرة مغادرة الشركات الغربية لروسيا، وفقا لوكالة أنباء “رويترز”.

وكانت شركة “نايكي” أعلنت في 3 آذار الماضي، أنها ستعلق مؤقتًا العمليات في جميع متاجرها المملوكة لشركة Nike وتديرها في روسيا، ردًا على تصرفات موسكو في أوكرانيا، مضيفة أن تلك التي لا تزال مفتوحة يديرها شركاء مستقلون.