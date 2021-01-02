أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ118

احتفلت اليابانية كاني تاناكا، وهي أكبر معمرة في العالم حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعيد ميلادها عن عمر 118 عاما.

وحسب هيئة الإذاعة اليابانية، فإن كاني -المولودة بتاريخ الثاني من يناير/كانون الثاني 1903، والمقيمة في مركز رعاية صحية بولاية فوفوكا (غربي البلاد)- دخلت السبت عامها 118، خلال حفل أقيم بالمناسبة.

ووسط مشاعر السعادة والفرح خلال الاحتفال، قالت كاني إنها تأمل أن تعيش حتى عمر 120 عاما.

وأضافت هيئة الإذاعة اليابانية أن كاني تمارس التمارين الرياضية اليومية بانتظام، وتلتزم بتناول وجبات الطعام في أوقاتها، وأوضحت أنه لا يُسمح للمعمرة بمقابلة أفراد من عائلتها بسبب تدابير الحد من جائحة كورونا.

وُلدت تاناكا في 2 يناير/كانون الثاني 1903، وهي تحمل لقب أكبر سكان الأرض منذ عام 2018، حسبما ذكرت قناة “NHK” اليابانية.

وفي نوفمبر/نتشرين الثاني ذكرت صحيفة “ماينيتشي” أن أكبر سكان الأرض سناً ستشارك في مسيرة تتابع الشعلة الأولمبية لألعاب طوكيو في مايو/أيار 2021.

ومن المقرر أن تنقل تاناكا الشعلة على الكرسي المتحرك لمسافة 200 متر، وتم تأجيل ألعاب طوكيو في عام 2020 بسبب الجائحة.

ويتوقع أن تقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب 2021.