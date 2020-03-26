أكبر ملعب كرة قدم في العالم يتحول إلى مستشفى والسبب كورونا

في تطور جديد يشير إلى حجم التحدي بشأن مواجهة فيروس كورونا الذي يروع العالم، قالت سلطات ريو دي جانيرو، الخميس، إن مجمع “ماراكانا” الرياضي في البرازيل، الذي يضم ما وصف طويلا بأكبر ملعب كرة قدم في العالم، سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

ومع انتشار حالات الاصابة في البرازيل، التي بلغ عددها أكثر من 2900 حالة بحلول اليوم، استعانت السلطات بمنشآت رياضية، وحولتها إلى مستشفيات مؤقتة. وتوفي 77 شخصا بالفيروس.

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وقرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف الموسم المحلي بسبب تفشي الفيروس.

واستضاف ملعب “ماراكانا” نهائي كأس العالم 2014، وحفلي افتتاح وختام أولمبياد ريو 2016.

كما شهد العدد القياسي لعدد المتفرجين في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم، والذي اقترب من 200 ألف متفرج في نهائي نسخة 1950 بين البرازيل وأوروغواي.

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