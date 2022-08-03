أكثر الصلصات الأميركية شهرة في العالم... إليكم طريقة تحضير الرانش صوص

يعتبر الرانش صوص أحد أكثر الصلصات الأميركية المحبوبة شهرة في العالم، ويُتناول بشكل خاص إلى جانب البيتزا، إضافة إلى المأكولات السريعة الأخرى مثل البطاطس المقلية والبرغر وقطع الدجاج.

الرانش صوص أكثر الصلصات الأميركية المتناولة إلى جانب البيتزا.

تم اختراع الرانش صوص في خمسينيات القرن الماضي، وهو الآن أكثر صلصة شعبية بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لدراسة أجريت عام 2017 من قبل جمعية الصلصات.

فيما قال 40% من الأميركيين إن الرانش صوص هو تتبيلتهم المفضلة، ويمكن لأي شخص أن يقوم بتحضير الرانش صوص في المنزل، وبمكونات موجودة في كل منزل.

Shutter Stock/ الرانش صوص أكثر الصلصات الأمريكية المتناولة إلى جانب البيتزا

Shutter Stock/ الرانش صوص أكثر الصلصات الأمريكية المتناولة إلى جانب البيتزا

مكونات الرانش صوص:

فصان من الثوم

ربع ملعقة ملح

ربع كوب طازج بقدونس مفروم

كوب مايونيز

نصف كوب لبن زبادي

ملعقة كبيرة خل أبيض

طريقة عمل الرانش صوص

الخطوة الأولى: نقوم بهرس الثوم بشكل ناعم جداً حتى يصبح كالمعجون ونخلطه مع الملح.

الخطوة الثانية: نقوم بمزج الثوم مع البقدونس المفروم.

الخطوة الثالثة: نخلط المايونيز مع اللبن والخل.

الخطوة الرابعة: نضيف الثوم والبقدونس ونحرك المزيج جيداً حتى تتجانس المكونات.