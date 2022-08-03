الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أكثر الصلصات الأميركية شهرة في العالم... إليكم طريقة تحضير الرانش صوص

منذ 4 دقائق
بيتزا- تعبيرية

بيتزا- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

يعتبر الرانش صوص أحد أكثر الصلصات الأميركية المحبوبة شهرة في العالم، ويُتناول بشكل خاص إلى جانب البيتزا، إضافة إلى المأكولات السريعة الأخرى مثل البطاطس المقلية والبرغر وقطع الدجاج.

الرانش صوص أكثر الصلصات الأميركية المتناولة إلى جانب البيتزا.

تم اختراع الرانش صوص في خمسينيات القرن الماضي، وهو الآن أكثر صلصة شعبية بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لدراسة أجريت عام 2017 من قبل جمعية الصلصات.

فيما قال 40% من الأميركيين إن الرانش صوص هو تتبيلتهم المفضلة، ويمكن لأي شخص أن يقوم بتحضير الرانش صوص في المنزل، وبمكونات موجودة في كل منزل.

Shutter Stock/ الرانش صوص أكثر الصلصات الأمريكية المتناولة إلى جانب البيتزا
Shutter Stock/ الرانش صوص أكثر الصلصات الأمريكية المتناولة إلى جانب البيتزا

مكونات الرانش صوص:

فصان من الثوم
ربع ملعقة ملح
ربع كوب طازج بقدونس مفروم
كوب مايونيز
نصف كوب لبن زبادي
ملعقة كبيرة خل أبيض
طريقة عمل الرانش صوص

الخطوة الأولى: نقوم بهرس الثوم بشكل ناعم جداً حتى يصبح كالمعجون ونخلطه مع الملح.

الخطوة الثانية: نقوم بمزج الثوم مع البقدونس المفروم.

الخطوة الثالثة: نخلط المايونيز مع اللبن والخل.

الخطوة الرابعة: نضيف الثوم والبقدونس ونحرك المزيج جيداً حتى تتجانس المكونات.

    المزيد من منوعات

    مادلين طبر
    مادلين طبر لصوت بيروت إنترناشونال: تكريمي في لبنان يعني لي الكثير
    أبشع سجون العالم وأكثرها دموية وعنفًا
    فيديو مرعب.. أبشع سجون العالم وأكثرها دموية وعنفًا!
    كارني تشوكويميكا
    تشوكويميكا إلى تشيلسي بعقد مدته ست سنوات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    محمد رمضان
    بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان