أكثر انفتاحاً وأقل عصبية.. أبزر صفات الأشخاص الذين يستمعون إلى البودكاست

وجدت دراسة جديدة أنّ الأشخاص الذين يستمعون إلى البودكاست هم أكثر انفتاحاً وفضولاً فكرياً وأقل عصبية من أولئك الذين لا يستمعون إلى البودكاست.

ووفقاً لدراسة نشرها موقع “ديلي ميل”، وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد قال الباحثون أنّ العلاقات من جانب واحد والمشاركة الاجتماعية للضبط كانت مرتبطة بالنتائج الإيجابية للمستمعين، في حين أنّ الأشخاص الذين لديهم حاجة أكبر للانتماء كانوا أقل عرضة للاستماع إلى البودكاست.

سأل باحثو جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا أكثر من 300 مشارك أسئلة حول عادات الاستماع الخاصة بهم في البودكاست وقارنوها بسماتهم الشخصية وأسباب الاستماع.

كتب المؤلفون في ورقتهم: “كما هو متوقع، وجدنا أنّ الأشخاص الذين كانوا أكثر انفتاحاً على التجربة، ولديهم نوع من الفضول المعرفي، والحاجة إلى الإدراك كانوا أكثر عرضة للاستماع إلى البودكاست.

“يشير هذا إلى أنّ أولئك الذين يستمعون إلى البودكاست لديهم احتياجات إعلامية أقوى.”

“تتوافق هذه النتائج مع الأبحاث السابقة التي وجدت أنّ الانفتاح أو الفضول أو الحاجة إلى الإدراك كان مرتبطاً باستخدام تقنيات جديدة أخرى واستخدام المنصات عبر الإنترنت لأغراض إعلامية.”

قال الباحثون أنه على عكس توقعاتهم، فإنّ أولئك الذين استمعوا إلى البودكاست لم يفعلوا ذلك لأسباب ذهنية أو بسبب إدمان الهواتف الذكية.

وأضافوا: ‘”كان المشاركون الذين كانوا في حاجة أكبر للانتماء أقل عرضة للاستماع إلى بودكاست.”

“علاوة على ذلك، عندما فحصنا العوامل الخمسة الكبرى الأخرى، وجدنا أنّ المشاركين الذين سجلوا ارتفاعاً في العصابية كانوا أقل عرضة للاستماع إلى بودكاست.”

‘تساعد هاتان النتيجتان في التمييز بين الاستماع إلى البودكاست واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يرتبط بشكل إيجابي بالحاجة إلى الانتماء والعصابية.”

كان الهدف من دراستهم هو تحديد المتنبئين بالاستماع إلى البودكاست وفحص الارتباطات بين جوانب الاستماع إلى البودكاست والنتائج النفسية.

طُلب من المشاركين من مجموعة من البلدان إكمال استبيان عبر الإنترنت قيّم عوامل الشخصية الخمسة بما في ذلك الفضول والحاجة إلى الإدراك والحاجة إلى الانتماء والعمر والجنس، وجوانب الاستماع إلى البودكاست، مثل الكمية والشكل والإعداد والجهاز.

كما بحثت في الأسباب المحتملة للاستماع إلى بودكاست، بما في ذلك الاستقلالية والكفاءة والعلاقة والمعنى واليقظة وإدمان الهواتف الذكية.

وقال الباحثون أنّ الانفتاح على التجربة والفضول القائم على الاهتمام والحاجة إلى الإدراك تنبأ بشكل إيجابي بالاستماع إلى البودكاست.

كان الرجال أيضاً أكثر عرضة لسماع البودكاست من النساء، وهو ما يتفق مع الدراسات الأخرى التي وجدت أنّ الاختلافات بين الجنسين مماثلة في الاستماع بودكاست.

وجد الخبراء أنّ الناس لم ينسجموا ليشعروا بمزيد من الاستقلالية أو الكفاءة أو الصلة أو المعنى، على الرغم من الاعتقاد بأنّ هذا قد يكون هو الحال.

بشكل عام، قال الباحثون أنّ النتائج التي توصلوا إليها تدعم فكرة أنّ الدوافع المعلوماتية يمكن أن تلعب دوراً في الاستماع إلى البودكاست، وأنّ بعض جوانب الاستماع مرتبطة بنتائج إيجابية.

في الختام، كتبوا: “معاً، تشير هذه النتائج إلى أنّ الاحتياجات الإعلامية بدلاً من الاحتياجات الاجتماعية أو العاطفية قد تكون دوافع أكثر صلة للاستماع إلى البودكاست.”

“وهذا يتفق مع النتائج السابقة التي تفيد بأنّ المعلومات كانت دافعاً مدعوماً بقوة أكبر للاستماع إلى البودكاست من الدوافع الاجتماعية الأخرى بين مستمعي البودكاست العاديين.”