أكثر لاعب شعر إبراهيموفيتش تجاهه بالكراهية في حياته

كشف اللاعب الأميركي، مايكل سياني، عن أكثر اللاعبين الذين كان يكرههم النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش .

وقال سياني الذي زامل النجم السويدي إبراهيموفيتش، في نادي لوس أنجلوس الأميركي، إن الأخير كان يكره بشدة أربعة لاعبين على رأسهم النجم الأوروغوياني، أدينسون كافاني، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

ولعب إبراهيموفيتش إلى جانب كافاني في باريس سان جيرمان من 2013 حتى 2016 قبل أن ينضم الاثنان إلى مانشستر يونايتد في أوقات مختلفة.

وقال سياني في تصريحات صحفية: “لو كنت قريباً من كافاني، فأنت ستعرف لماذا إبرا لا يحبه، سواء كنت مع زلاتان أو ضده”.

وأضاف: “أخبرني زلاتان أن كل شيء كان على ما يرام مع مدربه في باريس سان جيرمان آنذاك لوران بلان، ولكن الشخص الوحيد الذي لم يحبه في فريق العاصمة الفرنسية كان كافاني فقط”.

وزاد: “تحدث معي كذلك عن عدد اللاعبين الذين كرههم طوال مسيرته الاحترافية، وهم، حوالي 3 أو 4 لاعبين و على رأسهم كافاني بكل تأكيد”.

تجدر الإشارة إلى كافاني أضحى الهداف التاريخي لباريس بعدما سجل نحو 200 هدف، ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي يصل لهذا العدد من الأهداف، ويتجاوز الهداف السابق للنادي، المخضرم السويدي زلاتان الذي يلعبن مع ميلان الإيطالي حاليا.