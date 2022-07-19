أكثر 5 أندية أوروبية إنفاقا في الميركاتو الصيفي

أبرمت العديد من الأندية الكبيرة صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوفها، للمنافسة على جميع البطولات خاصة البطولة المفضلة دوري أبطال أوروبا.

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2022، تحركات قوية من الأندية الكبرى تحسبا لمنافسات الموسم الكروي المقبل.

صحيفة “بيلد” الألمانية، وفي تقرير لها، يوم الثلاثاء، كشفت عن مفاجأة بالنادي الأكثر إنفاقا في الميركاتو الصيفي 2022 على صعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.

وجاء بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني في الصدارة بواقع 120.5 مليون يورو، بصفقات قوية أبرزها السنغالي ساديو ماني من ليفربول بـ32 مليون يورو، ترتفع إلى 41 مليون يورو، بحساب الإضافات والحوافز.

لكن أغلى صفقة أبرمها بايرن ميونخ، هي ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من يوفنتوس، مقابل 80 مليون يورو، ليصبح من بين الأغلى على مستوى العالم هذا الصيف بالتساوي مع لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني المنتقل إلى ريال مدريد من موناكو.

وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني بقائمة الأندية الأكثر إنفاقا في الميركاتو الصيفي 2022 بـ108.75 مليون يورو، بعدة صفقات قوية يتقدمها النرويجي إيرلينج هالاند القادم من بروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو.

واحتل برشلونة المركز الثالث في القائمة بـ103 ملايين يورو بعدة صفقات قوية أبرزها البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ بـ45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو كمتغيرات.

أرسنال جاء رابعا في هذه القائمة بـ97 مليون يورو بصفقات قوية أبرزها البرازيلي جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي، ثم تشيلسي خامسا بـ94.2 مليون يورو، بعدما ضم الإنجليزي رحيم سترلينج والسنغالي كاليدو كوليبالي.

وحل بروسيا دورتموند سادسا في القائمة بـ86 مليون يورو، يليه ليفربول والذي جاء في المرتبة السابعة بواقع 85.5 مليون يورو.